काठमाडौं जिल्ला अदालत अघि टायर बालेर प्रदर्शन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले अध्यक्ष पक्राउको विरोधमा काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्।
- एमालेका २३ जनवर्गीय संगठनले माइतीघरबाट एकीकृत रूपमा प्रदर्शन सुरु गरेका थिए।
- प्रहरीले माइतीघरमा निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढ्न खोज्ने कार्यकर्तालाई तितरबितर बनाएको थियो।
१४ चैत, काठमाडौं । आफ्ना अध्यक्ष पक्राउको विरोधमा सडकमा निस्किएका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन थालेका छन् ।
एमालेका २३ जनवर्गीय संगठनहरूले एकीकृत रूपमा माइतीघर क्षेत्रबाट प्रदर्शन थालेका थिए । माइतीघरमा रहेकाहरू निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले तितरबितर बनाएको थियो ।
यसक्रममा माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढेका एमाले कार्यकर्ताहरूले बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
Advertisment
