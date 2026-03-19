लोचा खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते ६:४३

१५ चैत, खोटाङ । खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डे र रावाबेसी गाउँपालिका–६ हौंचुर जोड्ने लोचा खोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटबाट लोचा खोलामा १५ मिटरको सिंगल स्पान पुल निर्माण सुरु गरिएको हो ।

वर्षाको समयमा उर्लेर झर्ने लोचा खोलाको पुल चैत १४ गते कोशी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले शिलान्यास गरेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङमार्फत प्राप्त हुने २ करोड ८९ लाख ७५ हजारको लागतमा आरसीसी पुल निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।

आगामी २०८४ जेठ ३१ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरि आरके–देन्धुप जेभी, सोलुखुम्बुले मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको हो ।

यसअघि खोला तर्न स्थानीयले बनाएको काठे पुल ।

पुल निर्माणका लागि आरके–देन्धुप जेभीले २०८२ माघ १३ गते ठेक्का सम्झौता गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर बिनम दाहालले बताए । निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लोचा खोला मोटरेबल पुल निर्माणका लागि गत जेठ २ गते बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गरेको थियो ।

पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । पुल नहुँदा वर्षाको समयमा लोचा खोलाले स्थानीयलाई घण्टौं छेक्ने गरेको थियो ।

यसअघि स्थानीयले श्रमदानबाट काठको पुल बनाएर प्रयोग गर्दै आएका थिए । पक्की पुल बनेपछि भलबाढी आएकाबेला पनि खोला वारपार गर्न सहज हुने हौंचुरका वडाध्यक्ष चिरन्जिबी कार्कीले बताए।र

कालीगण्डकी लोकमार्ग : लमाएखोलामा २ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल ८ वर्षमा सम्पन्न

भोजपुरमा १३ पक्की पुल निर्माण   

नारायणघाट-बुटवल सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डका ३४ वटै पुल निर्माण सम्पन्न

नारायणगढ–गैंडाकोट आइकोनिक केबल–स्टेड पुल निर्माणले लियो गति   

पर्वतको भुरुङ्दीखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा

भोजपुर र संखुवासभालाई जोड्ने लम्सुवाघाट पक्की पुल निर्माण १५ वर्षसम्म अलपत्र

