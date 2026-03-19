राससका कार्यकारी अध्यक्ष धमेन्द्र झाले दिए पदबाट राजीनामा

कार्यकारी अध्यक्ष झाले आफ्नो कार्यकालमा राससमा उल्लेख्य सुधारका काम पनि गरेका छन् । राससलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री र उपयोगी सञ्चार एजेन्सी बनाउन उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १४:५७

१६ चैत, काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार धमेन्द्र झाले राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)को कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष झाले आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई आफ्नो राजीनामापत्र बुझाएका हुन् ।

राजीनामा पत्रमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम आफू राससको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै झाले कार्यकालमा आफूले संस्थाको सवोत्तम हितमा काम गरेको बताएका छन् ।

‘म उक्त पदमा नियुक्त भएपछिका दिनमा मेरो बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म पत्रकारिताको मूल्य-मान्यताको अनुशरण गर्दै राससको सर्वोत्तम हित प्रवर्द्धनका दिशामा कृयाशील रहँदै आएको छु,’ राजीनामा पत्रमा उनले भनेका छन् ।

यस्तै उनले देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशलाई आत्मसात गरेको पनि बताएका छन् । ‘नवगठित सरकारले आफ्नो अनुकूलताका आधारमा कार्यसञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र सरकारको सफलताको कामना गर्दछु,’ झाले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन् । आफूले नैतिकताको दृष्टिले मार्ग प्रशस्त गर्नु उचित हुने ठानेर पदबाट राजीनामा गरेको बताएका छन् ।

धमेन्द्र झा राष्ट्रिय समाचार समिति रासस
अर्थ मन्त्रालयले एकसाथ गर्‍यो ३० उपसचिवको सरुवा

अर्थ मन्त्रालयले एकसाथ गर्‍यो ३० उपसचिवको सरुवा
छुट्टै भेलाबारे शेखरले भने- पहिले पनि गरिराखेकै हो, अहिले पनि हुन्छ

छुट्टै भेलाबारे शेखरले भने- पहिले पनि गरिराखेकै हो, अहिले पनि हुन्छ
कांग्रेस विवाद : खड्का-कोइराला समूहको कार्यक्रममा गए यी सांसद

कांग्रेस विवाद : खड्का-कोइराला समूहको कार्यक्रममा गए यी सांसद
नेपाल भर्सेस लाओस : गुग्लिएल्मो एरेनाको पहिलो परीक्षा

नेपाल भर्सेस लाओस : गुग्लिएल्मो एरेनाको पहिलो परीक्षा
दुई दिनमा सेयर बजारले गुमायो ११९ अंक, सबै सूचक ओर्लिए

दुई दिनमा सेयर बजारले गुमायो ११९ अंक, सबै सूचक ओर्लिए
अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

