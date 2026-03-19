+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ढोरपाटनमा दोस्रो सिकार याम : १४ नाउर र १० झारलको सिकार चल्दै

वर्षको पहिलो सिकार याम असोज-मंसिर र दोस्रो फागुन-वैशाख गरी दुई चरणमा सिकार हुँदै आएको छ । विदेशी सिकारीसहितको समूहले १५ दिन भित्र तोकिएको ब्लकमा सिकार खेलिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

0Comments
Shares
खेमराज गौतम खेमराज गौतम
२०८२ चैत २३ गते १४:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ढोरपाटन सिकार आरक्षमा फागुन–वैशाख दोस्रो सिकार याममा विदेशी सिकारीले नाउर, झारल र बँदेलको सिकार गरिरहेका छन्।
  • यस वर्ष १४ नाउर, १० झारल र १३ बँदेलको सिकार अनुमति दिइएको छ र विदेशी सिकारीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमति पाएका छन्।
  • सिकार आरक्षको सुरक्षा नेपाली सेनाले २०७३ सालदेखि गर्दै आएको छ र सिकारीले करिब ३० देखि ३५ लाख खर्च गर्ने गरेका छन्।

२३ चैत, बागलुङ । बागलुङको ढोरपाटनमा अहिले दोस्रो सिकार याम चलिरहेको छ । यो याममा विदेशी पर्यटक सिकार खेल्न व्यस्त छन् ।

नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा विदेशीहरू उच्च पहाडी क्षेत्रको सिकार ब्लकमा छन् । यस वर्ष १४ नाउर र १० झारलको सिकार अनुमति दिइएको ढोरपाटन सिकार आरक्षका रेन्जर सागर सुवेदीले जानकारी दिए ।

दोस्रो यामका रूपमा रहेको फागुन–वैशाखमा सिकार खेल्न केही सिकारी ढोरपाटनमा व्यस्त छन् भने केही विदेशी सिकारी नेपाल आउने तरखरमा छन् ।

रेन्जर सुवेदीका अनुसार यस वर्षको दोस्रो याममा १३ बँदेलको सिकार गर्नसमेत अनुमति दिइएको थियो । ढोरपाटन आरक्षले विभिन्न सिकार ब्लकमा वन्यजन्तु विभागको अनुमतिमा सिकार गर्न दिएको थियो ।

अहिले ग्लोबल सफारी प्रालिमार्फत आएका अमेरिकी नागरिकले एक नाउर र एक झारल सिकार गरेर फर्किएको र हिमालयन सफारी नेपालमार्फत आएका अमेरकी र डेनिस नागरिक सिकारमा व्यस्त रहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

विदेशी सिकारीले नाउर र झारलको सिकारका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजस्व बुझाएर अनुमति पाएका थिए । दोस्रो यामको सिकार चलिरहेकाले आरक्षका कर्मचारी र नेपाली सेना सिकार ब्लकमा सिकारीसँगै व्यस्त भएको रेन्जर सुवेदी बताए ।

दोस्रो याममा हिमालयन वाइल्ड लाइफ आउट फिटरमार्फत डेनिस नागरिकले एक नाउर, एक झारल र एक बनेल सिकार खेल्न फागुने ब्लकमा अनुमति पाएका छन् ।

यस्तै ओपन नेपाल वाइल्ड लाइफ सफारी एन्ड ट्रेक प्रालिमार्फत अमेरिका, बेल्जियम र फ्रेन्च नागरिकले सुनदह र सेङ ब्लकमा तीन नाउर, दुई झारल र एक बनेल सिकारको अनुमति पाएका छन् ।

यसैगरी, नेपाल ट्राभल एक्पिडिसन प्रालिमार्फत घुस्तुङ ब्लकमा तीन नाउर, तीन झारल र तीन बनेल सिकार खेल्न रसियन, अफ्रिकन र फ्रेन्च नागरिक सिकार खेल्ने तयारीमा नेपाल आइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार वर्षको पहिलो सिकार याम असोज–मंसिर र दोस्रो सिकार याम फागुन–वैशाख गरी दुई चरणमा सिकार हुँदै आएको छ । विदेशी सिकारीसहितको समूहले १५ दिन भित्र तोकिएको ब्लकमा सिकार खेलिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

जङ्गलमै बास बस्ने सिकारीले आरक्ष प्रवेश गरेपछि निर्धारित समयमा मात्रै सिकार खेल्न पाउँछन् । साहसिक यात्रा र रोमाञ्चक सिकार अनुभवका लागि ढोरपाटन विदेशीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हरेक याममा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरी सिकारको कोटा र राजस्व दर निर्धारण गर्छ ।

यस्तै, ग्लोबल सफारिज प्रालिमार्फत सुनदह र दोगाडी ब्लकमा अमेरिकी तथा डेनिस नागरिकले चार नाउर, २ झारल र ४ बनेलको सिकार गर्न अनुमति पाएका छन् ।

हिमालयन सफारिज नेपाल प्रालिमार्फत अमेरिकी नागरिकले दुई नाउर, एक झारल र दुई बँदेल सिकारको अनुमति पाएकोमा एक नाउर र एक झारलको सिकार भइसकेको छ । ट्रेक एन्ड देलर्स प्रालिमार्फत स्पेनिस नागरिकले एक झारल, एक नाउर र एक बनेलको अनुमति पाएको सुवेदीको भनाइ छ ।

चालु वर्षको पहिलो सिकार याममा तीन करोड तीन लाख राजस्व संकलन भएकोमा दोस्रो यामको सिकारी आउने क्रम जारी रहेकाले राजस्व संकलनको काम भइरहेको छ ।

सिकारीहरू बन्दोबस्तीका सामग्रीसहित गत फागुन दोस्रो साताबाट नेपाल आउन थालेका थिए । विदेशी सिकारी हेलिकप्टरमार्फत सोझै सिकार ब्लकमा पुग्ने गरेका छन् ।

२०४४ सालमा स्थापना भएको सिकार आरक्ष पूर्वी रुकुम, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लामा फैलिएको भए पनि आरक्षको मुख्य कार्यालय भने बागलुङको ढोरपाटन उपत्यकामा पर्छ ।

सिकार खेल्ने क्रममा नेपाली सहयोगीसहित आरक्षका कर्मचारी पनि विदेशी सिकारीसँग खटिने गरेका छन् । विभागले हरेक वर्ष नाउर र झारलको सिकारका लागि कोटा निर्धारण गर्छ ।

नाउर र झारलको मूल्य, ब्लक रिजर्भ, लाइसेन्स, हेलिकोप्टर सबै बन्दोबस्तीको सामग्री तयार गर्दा एक जना सिकारीले करिब ३० देखि ३५ लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।

विदेशी तथा धनाढ्यको रोजाइमा मात्रै पर्दै आएको सिकार खेल्ने अवसर नेपालीले पाएका छैनन् । सिकार आरक्षको सुरक्षा २०७३ सालदेखि नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ ।

ढोरपाटनमा सिकारपछि नाउरसँग तस्वीर खिचाउँदै विदेशी । तस्वीर : ढोरपाटन सिकार आरक्ष

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
ढोरपाटन सिकार आरक्ष विदेशी पर्यटक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories
एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित