उपसभामुखमा रुबीकुमारीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पनि समर्थन गर्ने

- प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर उम्मेदवार भएकी छन्।
- नेपाली कांग्रेसले रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरस्वती लामालाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएको छ।
२६ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि देखिएको छ ।
बिहीबार भएको उपसभामुखको उम्मेदवारमा श्रम संस्कृतिबाट रुवीकुमारी उम्मेदवार बनेकी छन् ।
उपसभामुखमा राप्रपाले सरस्वती लामालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुवीकुमारीलाई पार्टीले समर्थन गर्ने भएको छ ।
श्रम संस्कृतिको उम्मेदवार रुबीकुमारलाई सत्तारुढ दल रास्वपाले पनि समर्थन गर्ने भएको छ ।
सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्ग हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
