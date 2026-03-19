उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिबाट २५ वर्षीया रुबी कुमारीको उम्मेदवारी दर्ता

२५ वर्षकी रुबी कुमारी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकी हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १३:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी ठाकुरले उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्।
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामाले पनि उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्।
  • उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएको थियो।

काठमाडौं । उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट रुबी कुमारी ठाकुरले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । उनी २५ वर्षकी छन् । उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकी हुन् ।

उपसभामुखमा राप्रपाकी सरस्वती लामाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् ।

उम्मेदवारी दर्ताको समय आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएको थियो ।

रुबी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टी
Hot Properties

रहस्यमयी समुद्री जीव कटलफिसका १० रोचक विशेषता

कामना सेवा विकास बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना, मर्चेन्ट बैंकिङ सेवा दिने

उपसभामुखमा उम्मेदवारीपछि रुबीकुमारीको प्रतिक्रिया- म सक्छु, देशलाई साथ दिन्छु

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘काउन्ट’ गरेकामध्ये ५ भीआईपी छुटे

बसिरको ५ विकेट र विनोदको शतकमा आर्मीको अपराजित यात्रा कायमै

उपसभामुखमा रुबीकुमारीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पनि समर्थन गर्ने

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

