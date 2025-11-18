+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ठमेलमा गुञ्जियो ‘हङकङ पोखरा’, कन्दरासँगै झुमे दर्शक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १६:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लोकप्रिय नेपाली सांगीतिक समूह कन्दराले काठमाडौंको क्लब नोभामा २००० भन्दा बढी दर्शकसामु सन् ९० को दशकका हिट गीत प्रस्तुत गरेको छ।
  • कन्सर्टमा मुख्य गायक विवेक श्रेष्ठले 'मेरी माया', 'फूलचोकीको डाँडैमा' लगायत गीत गाउँदा दर्शकले हुटिङ र नृत्य गरेर साथ दिएका थिए।
  • कन्दराले पश्चिम एसियाको युद्धका कारण इजरायल कन्सर्ट रद्द गरी बेलायत, अमेरिका र क्यानडामा टूर गर्ने तयारी गरेको छ।

काठमाडौं । लोकप्रिय नेपाली सांगीतिक समूह ‘कन्दरा’ काठमाडौंमा गुञ्जिएको छ । ठमेलस्थित क्लब नोभामा सन् ९० को दशकको यो चर्चित ब्यान्डलाई सुन्न प्रशंसक साँझैदेखि जम्मा भैसकेका थिए ।

घडीको सुईले १० बजेर ३० मिनेट बजाउने वित्तिकै मुख्य गायक विवेक श्रेष्ठ स्टेजमा उक्लिए । दर्शक दीर्घाबाट हिँडेर ‘मेरी माया’ गाउँदै उनी मञ्चमा उक्लिएका थिए । बंगलादेशी स्पटलाइटले उनलाई पछ्याउन थाल्यो । दर्शकले हुटिङसहित रमाइलो गर्न थाले ।

स्टेजमा चढेपछि विवेकले ‘विदेशिएर गइन् उनी’ गाउँदा दर्शक झुमे । त्यसपछि उनले अर्को हिट ट्रयाक ‘फूलचोकीको डाँडैमा’ गाउँदा दर्शक मन्त्रमुग्ध बने । ‘भेडीगोठैमा’ गाउँदा दर्शकले गायनमा साथ दिए ।

‘तगारोमा रुमाल राखी बाटो छेक्यौ तिम्ले’ गाएपछि दर्शकले वान्स मोरको हुटिङ गरे । त्यसपछि विवेकले लगातार गाइरहे । ‘चन्चले कान्छीको जोवन हावा सरी उडेछ’ गाउँदा दर्शकले नाचेर साथ दिए ।

‘तिमी हाँसे हासिदिउँला, रोए फकाउँला’ गाउँदा दर्शकको जोडदार हुटिङ बज्यो । बिनागीत ड्रमर सुनील थापाले ड्रम बजाउँदा त्यत्तिकै दर्शकले हुटिङ दिए जतिबेला बिना गीतमै अविनाश गायकले मादल बजाएर वाद्यवादन कला प्रस्तुत गरे ।

बीचमा बीचमा अन्य गीत गाउँदा पनि ९० को दशकका प्रशंसकले रमाइलो गरिरहे । युवादेखि ९० को दशकसम्मका सबै दर्शक गरेर कन्सर्टमा २००० हजारभन्दा बढीको भीड रहेको बताइएको छ ।

जति रात छिप्पिँदै गयो, उति नै कन्दराले आफ्ना हिट ट्रयाकमा दर्शकलाई नचाउँदै थियो । अनि पालो आयो- लेककी हे माया र हङकङ पोखराको ।’

यो सर्वकालिन प्रिय गीत विवेकले गाउँदा दर्शक झुमे, रमाए र आफूलाई बिर्सिए । दमदार लाइट र साउन्डले कन्सर्टलाई अझै भब्य तुल्याएको थियो । हरेक प्रस्तुतिपछि दर्शकले वान्स मोरको नारा लगाइरहे, यसले कन्दराप्रति दर्शकीय रुचि र आकर्षणलाई प्रतिविम्वित गर्छ ।

यो कन्सर्टमा विवेक आफ्नो वास्तविक हेयर स्टाइलमा प्रस्तुत थिए । विगतमा विग लगाएर प्रस्तुत हुने उनी आफ्नो वास्तविक अवतारमा देखिएका थिए । यो कन्सर्टलाई ‘र एन्ड रियल’ शैलीमा प्रस्तुत गरेको उनी बताउँछन् ।

विवेकले वास्तविक लुक्समा देखिन पाउँदा आफूलाई आनन्द लागेको पनि बताए । ‘रिदम अफ चेन्ज’ श्रृंखलाअन्तर्गत यसअघि कन्दराले ठमेलकै एक्सओ क्लबमा प्रस्तुति दिएको थियो । कन्दराले ‘परिवर्तन संगीतमा, सोचमा र स्वयममा’ नारासहित पछिल्लोपटक सांगीतिक प्रस्तुति दिँदै आइरहेको छ ।

पश्चिम एसियाको युद्धको कारण इजरायलमा हुने तयारीमा रहेको ब्यान्डको कन्सर्ट रोकिएको छ । जुनमा बेलायत, जुलाईपछि अमेरिका र क्यानडा टूरको तयारीमा ब्यान्ड छ ।

त्यसपछि स्वदेश फर्किएर विभिन्न सहरमा प्रस्तुति दिने तालिका रहेको ब्यान्डका लिड भोकलिस्ट समेत रहेका विवेकले बताए । ब्यान्डको सदस्यमा ड्रममा सुनील थापा, गिटारमा सन्देश म्यूजो, बेस गिटारमा पंकज झा, मादलमा अविनाश गायक, किबोर्डमा नीरज विश्वकर्मा छन् ।

कन्दरा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित