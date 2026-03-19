बस सेवाले ल्यायो ‘न्यु इयर, न्यु एड्भेञ्चर’ क्याम्पेन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० चैत, काठमाडौं । बस तथा हवाइ उडान सेवाको अनललाइन टिकट बुकिङ प्लेटफर्म बस सेवाले नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै क्याम्पेन सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअन्तर्गत बस सेवा अनलाइनबाट टिकट काट्ने यात्रुले माउन्टेन फ्लाइट, बन्जी जम्प, फ्री बस टिकट र क्यास ब्याकसहितको सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । २९ चैतदेखि सुरु यो १५ वैशाखसम्म जारी रहनेछ ।
यस अवधिमा बस सेवा अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत बस तथा हवाई उडानको टिकट काट्नेमध्ये एक जनाले ‘माउन्टेन फ्लाइट’को अवसर पाउने बताइएको छ । बस सेवाले यति एयरलाइन्ससँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकलाई यो अवसर उपलब्ध गराएको जनाइएको छ ।
क्याम्पेनअन्तर्गत दुई जनाले पोखरामा बन्जीजम्प र दुई जनाले प्याराग्लाइडिङको अवसर पाउने छन् । यसअन्तर्गत पोखरा जाने, आउने बस टिकट समेत निःशुल्क उपलब्ध हुने भएको छ ।
यसमा ट्रिप टर्बोले बससेवासँग सहकार्य गरेको बससेवाका व्यापार प्रमुख डेनिसजंग थापाले बताए । थापाका अनुसार बस सेवामार्फत अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई वर्षैभरि फ्री टिकट, क्यासव्याक लगायत विभिन्न छुट उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । बस सेवाले ७० भन्दा बढी जिल्लामा अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत बस तथा हवाइ टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4