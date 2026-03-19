मोबाइल लुटेर बैंक खाताको रकम झिक्ने समातिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० चैत, काठमाडौं । मोबाइल लुटपाट गरेर बैंक खाताको रकम झिक्ने तीन व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ बस्ने १९ वर्षीय वीरबहादुर तामाङ र दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–५ का १८ वर्षीय जनम तामाङ र खोटाङका १८ वर्षीय प्रज्वल राई छन् ।
उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूले एक व्यक्तिको मोबाइल लुटेर डिजिटल वालेटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर वालेट रिसेट गरी बैंक खातामा रहेको १ लाख २७ हजार ६ सय रुपैयाँ झिकेको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्टले बताए ।
पक्राउ परेका तीनै जनालाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4