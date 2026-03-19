मोबाइल लुटेर बैंक खाताको रकम झिक्ने समातिए

पक्राउ परेका तीनै जनालाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मोबाइल लुटपाट गरेर बैंक खाताको रकम झिक्ने तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं बूढानीलकण्ठका १९ वर्षीय वीरबहादुर तामाङ, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–५ का १८ वर्षीय जनम तामाङ र खोटाङका १८ वर्षीय प्रज्वल राई छन्।
  • उनीहरूले एक व्यक्तिको मोबाइल लुटेर डिजिटल वालेट रिसेट गरी बैंक खाताबाट १ लाख २७ हजार ६ सय रुपैयाँ झिकेको एसपी मनोहर भट्टले बताए।

३० चैत, काठमाडौं । मोबाइल लुटपाट गरेर बैंक खाताको रकम झिक्ने तीन व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ बस्ने १९ वर्षीय वीरबहादुर तामाङ र दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–५ का १८ वर्षीय जनम तामाङ र खोटाङका १८ वर्षीय प्रज्वल राई छन् ।

उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूले एक व्यक्तिको मोबाइल लुटेर डिजिटल वालेटमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर वालेट रिसेट गरी बैंक खातामा रहेको १ लाख २७ हजार ६ सय रुपैयाँ झिकेको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्टले बताए ।

पक्राउ परेका तीनै जनालाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।

बैंक खाता
Hot Properties

११ दल र १ हजार ८६५ उम्मेदवारले मात्र खोले बैंक खाता

११ दल र १ हजार ८६५ उम्मेदवारले मात्र खोले बैंक खाता
११ दलले मात्रै खोले चुनाव केन्द्रित बैंक खाता, नखोल्ने ५६ पार्टीलाई के हुन्छ ?

११ दलले मात्रै खोले चुनाव केन्द्रित बैंक खाता, नखोल्ने ५६ पार्टीलाई के हुन्छ ?
उम्मेदवारका एकाघरका परिवारको बैंक खातामा निर्वाचन आयोगको निगरानी

उम्मेदवारका एकाघरका परिवारको बैंक खातामा निर्वाचन आयोगको निगरानी
स्याङ्जामा ९ जना उम्मेदवारले मात्रै खोले निर्वाचन खाता

स्याङ्जामा ९ जना उम्मेदवारले मात्रै खोले निर्वाचन खाता
८६७ उम्मेदवारले मात्रै खोले बैंक खाता, २५३९ को बाँकी

८६७ उम्मेदवारले मात्रै खोले बैंक खाता, २५३९ को बाँकी
अब उम्मेदवारहरूले आफ्नै खातामा चन्दा उठाउन नपाउने

अब उम्मेदवारहरूले आफ्नै खातामा चन्दा उठाउन नपाउने

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

