झापाका दुई उद्योगमा आगलागी 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–४ मा दुई उद्योगमा आज बिहान आगलागी भएको छ।
- आगलागीबाट झापाली चिप्स फ्याक्ट्री र सौगात काष्ठ फर्निचरमा करिब एक करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको छ।
- इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड र सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प शनिश्चरेको टोलीले आगो निभाएको छ र अनुसन्धान जारी छ।
१ वैशाख, झापा । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–४ मा सञ्चालित दुई उद्योगमा आज बिहान आगलागी भएको छ ।
आगलागी परी ती उद्योगमा ठूलो परिमाणमा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
आज बिहान करिब ४ः१५ बजे भक्तिप्रसाद उप्रेतीले सञ्चालन गरेको ‘झापाली चिप्स फ्याक्ट्री’ र चन्द्रप्रसाद खरेलको ‘सौगात काष्ठ फर्निचर’मा एकैसाथ आगलागी भएको थियो ।
आगलागीबाट दुवै उद्योगका कच्चा पदार्थ, तयारी सामग्री तथा मेसिनरी सामान जलेर नष्ट हुँदा करिब एक करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प शनिश्चरेको प्रहरी टोली, बिर्तामोड, भद्रपुर र मेचीनगर नगरपालिकाका दमकल तथा स्थानीयको सहयोगमा केहीबेर अघि आगो निभाइएको छ ।
आगलागीको कारण खुल्न नसकेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
