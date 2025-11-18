टर्कीको विद्यालयमा गोली चल्दा १६ घाइते, आक्रमणकारी किशोरको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १५:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टर्कीको सानलिउर्फा प्रान्तको विद्यालयमा गोली चलाउने किशोरलाई सुरक्षा फौजले नियन्त्रणमा लिने क्रममा मारिएको छ।
  • घटनामा परी १६ जना घाइते भएका छन् जसमा १० जना विद्यार्थी, ४ जना शिक्षक, १ जना प्रहरी र १ जना क्याफ्टेरिया कर्मचारी छन्।
  • गभर्नर हसान सिल्डाकले कसैको ज्यान नजाने र घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था मध्यम रहेको बताए।

टर्कीको दक्षिणपूर्वी प्रान्त सानलिउर्फाको एउटा विद्यालयमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउने किशोरको प्रहरी कारबाहीका क्रममा मृत्यु भएको छ।

सानलिउर्फाका गभर्नर हसान सिल्डाकका अनुसार सुरक्षा फौजले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दा भएको विशेष अपरेसनका क्रममा ती आक्रमणकारी मारिएका हुन्।

उक्त हिंसात्मक घटनामा परी १६ जना घाइते भएका छन्।

घाइते हुनेहरूमा १० जना विद्यार्थी, ४ जना शिक्षक, १ जना प्रहरी अधिकारी र १ जना क्याफ्टेरियाका कर्मचारी रहेका छन्।

गभर्नरका अनुसार घटनामा कसैको पनि ज्यान नगएको र घाइते सबैलाई तत्काल उद्धार गरी नजिकैको अस्पताल पुऱ्याइएको छ।

अस्पताल भर्ना गरिएकामध्ये ४ जनाको अवस्था मध्यम रहेको र बाँकीको अवस्था सामान्य रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

प्रहरीले ती किशोरले कुन उद्देश्यले विद्यालयमा गोली चलाएका हुन् भन्नेबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

टर्कीको सरकारी टेलिभिजन च्यानल टीआरटीले गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै यो घटनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सुरक्षा फौजको समयमै हस्तक्षेपका कारण थप मानवीय क्षति हुन नपाएको बताइएको छ।

