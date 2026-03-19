+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा पर्यटन पूर्वाधार : बढ्दो लगानी, प्रतिफल शून्य

अपेक्षा गरेअनुसार मानिस घुम्न नआउँदा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिएका क्षेत्रहरू सुनसान छन् ।

0Comments
Shares
ईश्वर थापा
२०८३ वैशाख ४ गते ९:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटामा करोडौँ खर्चेर बनाइएका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूमा पर्यटक नआउँदा संरचना प्रयोगविहीन हुँदै गएका छन्।
  • धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले प्रचारप्रसारको कमी र पर्यटकमैत्री व्यवहारको अभावले समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो।
  • विशेषज्ञहरूले दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी प्रचारप्रसार र स्थानीय सहभागिता बिना लगानीले प्रतिफल नदिने बताएका छन्।

४ वैशाख, धनकुटा । धनकुटामा पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिए पनि अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन । प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक स्थल र सम्भावित पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पर्यटक भित्रन नसक्दा निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् ।

धनकुटा नगरपालिका–१ स्थित ओक्मालुङ्ग क्षेत्रमा रहेको गुफा र नजिकैको छाँगो (झरना) लाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । गुफासम्म पुग्न झोलुङ्गे पुल, सिँढी निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै गुफाभित्र पनि सहजताका लागी ठाँउठाउँमा सिँढी निर्माण गरी बत्ती जडान गरिएको छ । यस्तै नजिकै रहेको छाँगोमा पौडी खेल्न पोखरी, चौतारी, शौचालय लगायतको संरचना निर्माण गरिएको छ । तर, यो ठाउँमा पर्यटक पुग्न भने सकेका छैनन् । नयाँ वर्षको अवसरमा पर्यटक भित्र्याउन ३ दिने मेला लगाइएको भए पनि पर्यटकको चहलपहल हुनै सकेन ।

यस्तै, धनकुटा नगरपालिका-१ हिले सिरानमा भ्यु टावर, वडा नं. ७ र ८ मा रहेको चुलिवन पार्क, वडा नं. २ मधुगंगाधाम लगायत क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ । तर यति ठूलो लगानीपछि पनि ती स्थानहरूमा पर्यटकको चहलपहल न्यून रहेको छ ।

स्थानीय तहले अपेक्षा गरेअनुसार मानिस घुम्न नआउँदा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिएका क्षेत्रहरू सुनसान छन् । धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङका अनुसार प्रचारप्रसारको कमी र पर्यटकमैत्री व्यवहारको अभावले यस्तो अवस्था आएको हो ।

कोशी प्रदेशस्तरीय पर्यटन कार्यक्रमहरूसँग समन्वय गरी धनकुटालाई प्राथमिकतामा राख्न सके पर्यटक आगमन बढ्न सक्ने उनको विश्वास छ । विशेषगरी आन्तरिक तथा भारतको बिहार क्षेत्रबाट पर्यटक आकर्षित गर्न योजना आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यो समस्या केवल धनकुटा नगरपालिकामा मात्र सीमित छैन । पाख्रिबास नगरपालिका-८ मा ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको जलदेवी सिमसार, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर सुन्तले डाँडा तथा राम्चे डाँडामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू पनि प्रयोगविहीन छन् ।

यस्तै छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका लाखौँ खर्चेर निर्माण गरिएको ध्वजे डाँडा तथा पटेक डाँडा पुग्ने संरचनाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ भने महालक्ष्मी नगरपालिकामा २ करोड ८० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको वनझाँक्री पार्कसमेत सुनसान छ ।

वनझाँक्री पार्क

अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक भेषराज खत्रीका अनुसार स्थानीय आवश्यकता भन्दा पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गरिँदा स्थानीयको अपनत्वको अभाव भएर समस्या भएको हो । ‘स्थानीयले आफ्नो ठानेनन् भने संरक्षण हुँदैन, परिणामत: संरचना प्रयोगविहीन बन्छन्,’ उनले भने ।

उनले अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेका संरचना अहिलेका जनप्रतिनिधिले स्वीकार गर्न नसक्नु र प्रचारप्रसार नहुदाँ पनि समस्या भएको छ । स्थानीयको आवश्यकता भन्दा अनुपयुक्त ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण हुँदा स्थानीयले संरक्षण नगर्दा पूर्वाधार भत्कन थालेका छन् ।

त्यस्तै, कृषि तथा पर्यटन अभियन्ता जीवनकुमार राईले पूर्वाधार निर्माणपछि आवश्यक प्रचारप्रसार नगर्दा पर्यटकको ध्यान पुग्न नसकेको बताए । उनले विदेशमा रहेका धनकुटेली समुदायलाई परिचालन गरेर बाह्य पर्यटक भित्र्याउन पहल हुनुपर्ने बताए । साथै, चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरी प्रचार अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । कुनै ठाउँमा पर्यटक आफैँ आए पनि धेरै ठाउँमा प्रचारको आवश्यक रहेको राईको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पर्यटन विकास केवल संरचना निर्माणमा सीमित हुन सक्दैन । दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी प्रचारप्रसार, स्थानीय सहभागिता र सेवा गुणस्तर सुधारबिना लगानीले प्रतिफल दिन सक्दैन । स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोग तथा सहकार्यमा पर्यटकीय स्थलको प्राथमिकीकरण नगरी पहुँचको भरमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा यो अवस्था आएको धेरैको बुझाइ छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा धनकुटामा निर्माण गरिएका अधिकांश पर्यटकीय पूर्वाधारहरू पर्यटकको पाइलासमेत नपुगी जीर्ण बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउँदै र प्रचारप्रसार गर्ने रणनीति बनाउन ध्यान दिनुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुबराज रायाले पर्यटकीय संरचना बनेपनि सडक स्तरोन्नति नहुँदा पर्यटक आउन समस्या भएको बताए । उनले सडक स्तरोन्नतिको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको बताए । नगरपालिकाले सिधुवा जितपुर सडक र लेगुवा जितपुर सडक कालोपत्रेको पक्रियामा रहेको बताए । यस्तै उनले पर्यटकका लागि आवासीय व्यवस्थापनका लागि निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाले योजना बनाइरहेको बताए ।

यस्तै पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान र प्रचार आवश्यक रहेको बताए । गुरुङले पाख्रीबास क्षेत्रमा प्रशस्त पर्यटन सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ती सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन नगरपालिका लागि परेको बताए । उनले पर्यटक भित्र्याउन होमस्टे तथा ग्रामीण पर्यटनको विकासले स्थानीय आयआर्जनमा टेवा पुग्नुका साथै आन्तरिक र वाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न लागि परेको बताए । उनले सडक, होटल र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार बलियो नबनाई पर्यटन क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने भएकाले नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएर काम सुरु गरेको बताए ।

छथर जोरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा पर्यटक आकर्षित गर्न सांस्कृतिक तथा प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू आयोजनाको तयारीमा रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको तयारीमा रहेको बताए । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सके छथर जोरपाटीलाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

पर्यटन पूर्वाधार
लेखक
ईश्वर थापा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित