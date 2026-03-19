गाडी निषेध गरेर सुरु भयो जीवन्त र समृद्ध असन कार्यक्रम

News Summary
- काठमाडौं महानगरपालिकाले असन क्षेत्रमा हरेक शनिबार सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यापारिक प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
- कमलाछी चोकदेखि असनसम्मको क्षेत्रमा शनिबार सवारीसाधन प्रवेश पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ।
- कार्यक्रमले असनको मौलिकता जोगाउँदै परम्परागत जीवनशैली, जात्रा पर्व, संस्कार र पूर्खाको ज्ञान निरन्तरता दिने उद्देश्य राखेको छ।
५ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको प्राचीन असन क्षेत्रमा शनिबारदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यापारिक प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।
असन क्षेत्रको मौलिकतालाई जोगाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले आजबाट हरेक शनिबार जीवन्त र समृद्ध असन कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
काठमाडौंको सांस्कृतिक पहिचान, सहरभित्रका परम्परागत जीवनशैली, जात्रा पर्व, संस्कार, संस्कृतिको पुरस्तान्तरण र पूर्खाको ज्ञान र सिपलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
कमलाछी चोक, भोटाहिटी चोक र महाबौद्धबाट असनसम्मको क्षेत्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यापारिक प्रवर्धन कार्यक्रम आयोजना गरिएपछि सो क्षेत्रमा हरेक शनिबार सवारीसाधन प्रवेशमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ ।
यस क्षेत्रलाई सम्पदा मार्गका रूपमा विकास गरेर स्थानीय परम्परागत तथा रैथाने व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गरिने महानगरले जनाएको छ ।
आजबाट हरेक हप्ता शनिबारको दिन असन क्षेत्रमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक, रैथाने ज्ञान तथा सीपको प्रदर्शनी, गायन, वादन तथा नृत्यलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4