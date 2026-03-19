हावाहुरी पीडित मुसहरलाई लहान नगरपालिकाको सहयोग

हावाहुरीबाट प्रभावित मुसहर परिवारलाई लहान नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १९:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लहान नगरपालिकाले शनिबार साँझ आएको हावाहुरीबाट प्रभावित मुसहर परिवारलाई त्रिपाल, चामल, नुन, खानेतेल लगायत राहत सामग्री वितरण गरेको छ।
  • नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले पीडितको तत्काल बसोबासको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिएको र एक हप्ताभित्र दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गर्ने बताए।
  • नगरपालिकाले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारका लागि दोस्रो चरणमा ५०० घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

६ वैशाख, सिरहा । शनिबार साँझ आएको हावाहुरीबाट प्रभावित मुसहर परिवारलाई लहान नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको छ ।

हावाहुरीका कारण लहान नगरपालिका–२१ कालाबन्जरस्थित मुसहर बस्तीका २१ परिवारको जस्तापाता उडाएको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले पीडित परिवारलाई त्रिपाल, चामल, नुन, खानेतेललगायतका आवश्यक सामग्री वितरण गरे ।

सो अवसरमा नगरप्रमुख चौधरीले पीडितको तत्काल बसोबासको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको बताए । ‘हावाहुरीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासका लागि त्रिपाल उपलब्ध गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब एक हप्ताभित्रै जस्तापाता उपलब्ध गराएर दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गर्छौँ ।’

नगरप्रमुख चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले दोस्रो चरणमा ५०० घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको जानकारी दिए ।

‘हामी सुकुम्बासी परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजनामा छौँ,’उनले भने । उक्त बस्तीमा ४२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच, हावाहुरीकै कारण लहान—२४ मा सात घर र लहान—१९ मा एक घरमा पनि क्षति पुगेको छ ।

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

