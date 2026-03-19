+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको निष्कर्ष : सन् २०२५ मा अधिनायकवादी अभ्यास तीव्र भयो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १२:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एम्नेस्टी इन्टरनेसनले सन् २०२५ मा विश्वव्यापी रूपमा अधिनायकवादी अभ्यासहरू तीव्र भएको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
  • प्रतिवेदनले १४४ देशहरूमा मानवअधिकार उल्लंघन, जातीय र लैंगिक विभेद, हिंसा र दण्डहीनता भएको उल्लेख गरेको छ।
  • एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले नरसंहार रोक्न अर्थपूर्ण कदम चाल्न र संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्न सिफारिस सुनाउनुभएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा अधिनायकवादी अभ्यासहरू विश्वव्यापी रूपमा तीव्र भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन ‘विश्वको मानवअधिकार अवस्था सन् २०२५/२६’ सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘अधिनायकवादी अभ्यासहरू विश्वव्यापी रूपमा तीव्र, विमतिको दमन, कानुनको दुर्व्यवहारपूर्ण कार्यान्वयन, विभेद, अन्याय, हिंसा र अधिकारमाथि बन्देजहरू भए । शरणार्थी र आप्रवासीहरूको अधिकार उल्लंघन भयो ।’

प्रतिवेदनअनुसार जातीय विभेद, लैंगिकतामा आधारित विभेद र हिंसा अधिकारमाथि बन्देजहरू शरणार्थी र आप्रवासीहरूको अधिकार उल्लंघन, जातीय विभेद, लैंगिकतामा आधारित विभेद र हिंसा भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरू व्यापक भएको, नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधहरू, हतियारको गैरजिम्मेवारपूर्ण ओसारपसार र उत्पादन तथा दण्डहीनता पनि रहेको विश्वव्यापी विश्लेषण छ ।

प्रतिवेदनले १४४ देशहरूलाई समेट्दै सन् २०२५ मा विश्वमा देखिएका मानवअधिकारका प्रमुख प्रवृत्ति र विकासहरूको व्याख्या गरेको छ  ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले  मानवअधिकार अवस्थाको विश्लेषणलगायत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समस्या समाधानका सिफारिसहरु पनि सुनाएका छन् ।

यस अन्तर्गत नरसंहार रोक्नका लागि अर्थपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका सबै अपराधहरुलाई सम्बोधन गर्न तथा रोक्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नारिक अवज्ञाका शान्तिपूर्ण कार्य लगायतका विमतिलाई दमन गर्ने र अपराधीकरण गर्ने कार्य बन्द गर्न पनि एमनेष्टीले सुझाव दिएको छ ।

अधिनायकवाद एम्नेस्टी इन्टरनेसन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित