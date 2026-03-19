+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाँचथरको झोलुङ्‍गे पुल उद्घाटन नहुँदै भाइरल (तस्वीरहरू)

मुबिनका अनुसार यो पुलको औपचारिक रूपमा उद्धाटन समेत भएको छैन । उद्घाटन हुनुअघि नै पुल भाइरल बनेकोमा स्थानीयहरू दङ्‍ग छन् ।

0Comments
Shares
गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८३ वैशाख ८ गते १४:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–३ मा ३ सय ६६ मिटर लामो झोलुङ्‍गे पुल निर्माण भएको छ।
  • पुल उद्घाटन नहुँदै यहाँ टिकटक बनाउने र फोटो खिच्ने मानिसहरूको भिड लागेको छ।
  • स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले ४ करोड ८७ लाख ६२ हजार लागतमा पुल निर्माण गरेको छ।

८ वैशाख, पाँचथर । पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–३ मा रहेको हयेलुङ खोलामा निर्माण गरिएको झोलुङ्‍गे पुल उद्धाटन नहुँदै भाइरल बनेको छ ।

लामो पुल भएकाले यहाँ गएर फोटो खिचाउनेको संख्या बढ्दै गएपछि यो पुल भाइरल बन्दै गएको हो ।

यहाँको तेमुना र वारेबुङ गाउँलाई जोड्नका लागि झोलुङ्‍गे पुल बनाइएको थियो ।

३ सय ६६ मिटर लामो पुलमा फोटो-भिडियो खिच्ने, टिकटक बनाउन आउने मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको पूर्ववडाध्यक्ष मुबिन योङ्याले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो पुलको औपचारिक रूपमा उद्धाटन समेत भएको छैन । उद्घाटन हुनुअघि नै पुल भाइरल बनेकोमा स्थानीयहरू दङ्‍ग छन् ।

पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकासँगै फालेलुङलु, हिलिहाङ गाउँपालिका र फिदिम नगरपालिकाबाट मानिसहरू यहाँ घुम्न आउने गरेका छन् । यसैगरी छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङबाट समेत मानिसहरू आएर टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

नजिकै रहेको रमणीय चरिभञ्ज्याङ र चिया बगान घुम्न आउने मानिसहरू समेत यहाँ पुग्ने गरेका छन् । विशेष गरी शनिबार र पर्वका दिन सवारी साधन लिएरै मानिसहरू झोलुङ्‍गे पुल चढ्न आउने गरेको स्थानीय प्रविण साउदेनले बताए ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय ललितपुरले ४ करोड ८७ लाख ६२ हजार लागतमा ‘सस्पेन्डेड डी’ प्रविधिको पुल बनाएको उनले बताए ।

झोलुङ्गे पुल
लेखक
गिरिराज बाँस्कोटा

बाँस्कोटा अनलाइनखबरका पाँचथर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुल्मीमा छल्दीटारी र पालुखा जोड्ने झोलुङ्‍गे पुल निर्माण

गुल्मीको छल्दी टारी–पालुखा जोड्ने झोलुङ्गे पुल ५ महिना अगावै तयार

हुम्लामा कतै तुइनमा तुर्लुङ्ङ, कतै प्रयोगविहीन झोलुङ्गे पुल

सिञ्जाको रनुखानामा झोलुङ्गे पुल निर्माण

सिञ्जाको रनुखानामा बन्यो झोलुङ्‍गे पुल

खकुवाखोलामा झोलुङ्गे पुल बनेपछि पुस्तौंदेखिको समस्या अन्त्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित