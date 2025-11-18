हुम्लामा कतै तुइनमा तुर्लुङ्ङ, कतै प्रयोगविहीन झोलुङ्गे पुल

१७ फागुन, हुम्ला । सरकारले तुइन विस्थापित घोषणा गरेको १० वर्षसम्म पनि हुम्लामा सर्वसाधारण अझै पनि तुइनबाटै नदी वारपार गर्न बाध्य छन् ।
०७२ मा केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुदाँ दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापित गर्न घोषणा गरेको थिए । ०८१ मा पनि ओली प्रधानमन्त्री बने । तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय भयो ।
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका-२ रिप गाउँका २१९ घरधुरीका नागरिक भने अहिले पनि कर्णाली नदी तुइनकै भरमा वारपार गर्न बाध्य छन् ।
पटक-पटक झोलुङे पुल निर्माण गर्न हारगुहार गरेपनि कुनै सुनुवाइ नभएको सर्केगाड गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष सिद्व कार्कीले बताए ।
कर्णाली नदीपारि कर्णाली करिडोरको सडकमा गाडी गुडछन्, नदीवारि रिप गाउँ छ । गाडी चढन नदीमा भएको तुइनमा झुन्डिएर जानुपर्ने बाध्यता भएको वडाध्यक्ष कार्कीले दुखेसो गरे ।
तुइनबाट वारपार गर्दा धेरै सामान खसेर नदीमा बग्ने गरेको उनको भनाइ छ । खाद्यान्नलगायतका सामग्री नदीमा खस्ने र धेरैलाई चोटपटक लागेको स्थानीयको गुनासो छ । ्
यता सिमकोट गाउँपालिका-४ को बुराउसे गाउँको घट्टेखोलामा प्रयोगविहीन झोलुङे पुल निर्माण गरिएको छ । तर, यो पुल निर्माण भएपनि वर्षौदेखि प्रयोगविहीन छ ।
घट्टेखोलामा काम नलाग्ने पुल निर्माण भएपछि धेरैले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
