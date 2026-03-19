सकियो अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, दुई देशबीच साझेदारीबारे रास्वपासँग छलफल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १०:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको ९ वैशाखमा सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा नेपाल–अमेरिका साझेदारी सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भयो।
  • कपुरले सत्तारुढ रास्वपा सभापति, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटेर द्विपक्षीय सम्बन्ध र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदान–प्रदान गरे।
  • उनले अमेरिकी लगानी सम्मेलनका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गर्दै प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना खोज्ने प्रयास गरे।

९ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको नेपाल भ्रमण आज सम्पन्न भएको छ । भ्रमणका क्रममा उनले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दै नेपाल–अमेरिका साझेदारी सुदृढ गर्ने र व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

भारतीय मुलका कपुर ७ वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए । बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि काठमाडौं आउने सबैभन्दा वरिष्ठ विदेशी कूटनीतिज्ञ हुन् ।

नेपाल बसाइँको क्रममा उनले सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा विचार आदान–प्रदान भएको थियो ।

सहायक सचिव कपुरले अमेरिकामा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग अमेरिकी लगानीका सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए । साथै, उनले अमेरिकी तथा नेपाली निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्दै नेपालको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना खोज्ने प्रयास गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा उनले नेपालको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन पनि गरेका छन् । उनले बौद्धनाथ स्तूप र पाटन दरबार स्क्वायरको भ्रमण गरेका थिए । यी सम्पदाहरू संरक्षण गर्न अमेरिकाले ‘एम्बासडर्स फन्ड फर कल्चरल प्रिजर्भेसन’मार्फत सहयोग गर्दै आएको छ ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

