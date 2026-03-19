कृषि विभागले भन्यो- मौसम प्रतिकूल छ, गहुँ भण्डारण गर्नुहोस्

मौसमको अवस्था प्रतिकूल रहेकाले गहुँलाई खेतमा नछाड्न किसानलाई कृषि विभागले आह्वान गरेको छ ।

२०८३ वैशाख १६ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि विभागले मौसम प्रतिकूल भएकाले किसानलाई गहुँ खेतमा नछाडेर घरमा भण्डारण गर्न आह्वान गरेको छ।
  • महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले गहुँ भण्डारणमा कीराबाट जोगाउन सुकिलो नीम, बकाइनो र तितेपातीजस्ता पात प्रयोग गर्न सुझाव दिए।
  • कृषि सूचना केन्द्रले गहुँ उत्पादन करिब २२ लाख मेट्रिक टन हुने अनुमान गरेको र गाईभैँसीलाई लम्पी स्किन रोगविरुद्ध खोप अनिवार्य लगाउन आग्रह गरेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । मौसमको अवस्था प्रतिकूल रहेकाले गहुँलाई खेतमा नछाड्न किसानलाई कृषि विभागले आह्वान गरेको छ ।

विभागले मौसममा आएको फेरबदलले मुलुकको विभिन्न भागमा हुस्सु, कुहिरो तथा वर्षा हुन थालेपछि किसानले खेतमा काटेर राखेका गहुँमा क्षति हुने जोखिम उच्च रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि गहुँको उत्पादनलाई घरमा लगेर भण्डारण गर्न आग्रह गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले खाद्यान्नका लागि प्रयोग गरिने गहुँ भण्डारणमा कीराबाट जोगाउन भकारीको माथिल्लो भागमा ४–५ इन्च जति छहारीमा सुकाएको सुकिलो नीम, बकाइनो र तितेपातीजस्ता बोटबिरुवाको पात प्रयोग गर्नसमेत सुझाव दिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सूचना केन्द्रले समेत किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रविधिक सुझाव, उत्पादन वृद्धि, बाली संरक्षण, क्षति न्यूनीकरण, बजारीकरण आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

केन्द्रले गहुँलगायत अन्य बाली काटेको खेतमा बाँकी रहेको कृषि अवशेषहरू नजलाउन भनेको छ । यस वर्ष करिब २२ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।

गर्मी बढेसँगै लामखुट्टे, झिँगा, किर्ना आदिको सङ्ख्या पनि बढ्ने र गाई, भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण हुने जोखिम रहेको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए ।

केन्द्रले गाईभैँसीलाई लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप अनिवार्य रुपमा लगाउन पशुपालक किसानलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

-रासस

प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलन नेतृत्व गर्न सक्दैनन्, एमाले पुनर्गठन गर्छौं : विष्णु पौडेल

प्रतिपक्षी दलको बैठक सुरु, गएनन् श्रम संस्कृतिका प्रतिनिधि

तिलोत्तमा नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्यायो सुपथ औषधि पसल

रिसाउनु मुटुका लागि किन छ हानिकारक ?

सिंहदरबारमा सुरु भयो रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक

कांग्रेस प्रमुख सचेतकमा वासना थापा र सचेतकमा निश्कल राई

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

