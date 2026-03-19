नेपाली व्यवसायी संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा कासी दनै

नेपालमा एफडीआई बढाउन पहल गर्ने

बेल्जियममा रहेर विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका करिब ६०० नेपाली यो संस्थामा आवद्ध छन् ।

२०८३ वैशाख १६ गते १५:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली व्यवसायी संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा कासी दनै निर्वाचित भएका छन् र नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ।
  • अध्यक्ष दनैले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन पहल गरिने र व्यवसायीलाई लगानीका लागि विश्वस्त बनाउन प्रयास गरिने बताए।
  • संस्थाले नेपाली व्यवसायीलाई प्रशासनिक सहयोग, सूचना प्रदान, सम्भावित व्यवसाय अध्ययन र लागत विश्लेषणमा सहयोग गर्दै आएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । बेल्जियममा व्यवसाय गर्दै आएका नेपालीहरूको संस्था नेपाली व्यवसायी संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा कासी दनै निर्वाचित भएका छन् ।

बेल्जियमको लुभेनमा भएको आठौं अधिवेशनले कासीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।

करिब ६०० व्यवसायी सदस्य रहेको यो संस्था बेल्जियममा गैरआवासीय नेपाली संघ पछिको ठूलो संस्था हो । यसले नेपाली व्यवसायीहरूलाई प्रशासनिक सहयोग, सूचना प्रदान, सम्भावित व्यवसाय अध्ययन तथा लागत विश्लेषणजस्ता क्षेत्रमा सघाउँदै आएको छ ।

नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा रमेश दाहाल, बाबुराम शर्मा र राजेन्द्र कार्की चुनिएका छन् । भुवन सुवेदी महासचिव, दिपेश सुवेदी सचिव, रिचा गुरुङ महिला सचिव, राज पुरी कोषाध्यक्ष र जितेन्द्र केसी सहकोषाध्यक्ष चयन भएको निर्वाचन समितिका अध्यक्ष तथा संस्थाका पूर्वअध्यक्ष यामु निरौलाले जानकारी दिए ।

सदस्यहरूमा लुभेनबाट देबु श्रेष्ठ र एन्तवेरपेनबाट उमेश घिमिरे तथा खुला सदस्यहरूमा राजु थापा, भरतजंग क्षेत्री, कुलबहादुर कार्की र सरोज आचार्य छन् । लुभेन सिटीका उपमेयर मार्क भेनसिनाका प्रतिनिधि तथा बेल्जियमका ठूला खाद्य आपूर्ति संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा ओम शर्माले नेपाली ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

करिब ६०० भन्दा बढी सदस्य रहेको यो संस्था बेल्जियममा गैरआवासीय नेपाली संघ पछिको ठूलो र विश्वासिलो संस्था मानिन्छ । नेपाली व्यवसायीहरूलाई प्रशासनिक सहयोग, सूचना प्रदान, सम्भावित व्यवसाय अध्ययन लागत विश्लेषणजस्ता क्षेत्रमा यसले सहयोग गर्दै आएको छ ।

नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो संस्थाले प्रत्येक कार्यकाल फूड फेस्टिबलजस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नेपालमा उत्पादित सामग्रीको युरोपमा निर्यात र वितरणमा समेत यो संस्थाले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।

एफडीआई बढाउन पहल गरिनेछ : अध्यक्ष दनै

नवनिर्वाचित अध्यक्ष दनैले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन पहल गरिने बताए । बेल्जियममा थुप्रै नेपाली व्यवसायीले उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गर्दै उदाहरणीय काम गरिरहेको बताउँदै उनले बेल्जियमका व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि विश्वस्त बनाउन प्रयत्न गरिने बताए ।

नयाँ कार्यसमिलिे बेल्जियममा रहेर व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली व्यवसायीहरूको आधारभूत समस्याहरूको पहिचान गर्दै तिनको समाधान तथा लगानी सुरक्षा, दिगोपनमा काम गर्ने पनि अध्यक्ष दनैको प्रतिक्रिया छ । उनले प्रशासनिक जटिलतामा परेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्नेदेखि स्टार्टअप व्यवसायीलाई मार्गदर्शन गरिने बताए ।

कासी दनै नेपाली व्यवसायी संघ बेल्जियम
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

