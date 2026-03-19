विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा खाली गर्ने सूचनाको विरोधमा स्थानीय 

१६ वैशाख, विराटनगर । विराटनगर जुट मिल्सको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने सरकारको तयारीप्रति स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । संघीय सरकारको नीतिअनुसार अनधिकृत बसोबास हटाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि वर्षौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका परिवारहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
बुधबार विराटनगरको हाटताली हाटमा भेला भएका स्थानीयले उचित विकल्प नदिई आफूहरूलाई हटाउन नमिल्ने बताए । उनीहरूले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलोबाट विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरे ।
स्थानीय बासिन्दा रुस्तम अलीले वर्षौंदेखि बस्दै आएकालाई सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘बसोबास गर्दै आएको स्थान छेड्दैनौं ।’
मिल्स प्रशासनका अनुसार उद्योगको स्वामित्वमा रहेको करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा अनधिकृत बसोबास छ । विशेषगरी मिल्सको दक्षिण गेट, हाटताली हाट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब ६०० परिवारको बसोबास रहेको अनुमान गरिएको छ ।
बस्तीसँगै सडक किनारामा रहेका ३० वटा पसल र व्यावसायिक संरचनाहरू पनि हटाउने तयारी छ । विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार नै यो कदम चालिएको बताए ।
१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै पहिलो आधुनिक उद्योग हो । यही उद्योगको स्थापनापछि मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको जग बसेको थियो । मुलुकभर औद्योगिकीकरणको लहर पनि यहीँ उद्योग स्थापनापछि सुरु भएको थियो ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात पनि यही मिलबाट भएको थियो । तर राजनीतिक हस्तक्षेप र उचित व्यवस्थापनको अभावमा थला परेको यो मिल २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
बुधबार रास्वपा सांसद तथा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी जुट मिल्स परिसर पुगेकी थिइन् । उनीसँग स्थानीयले मिलको संरक्षण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन लागेको भन्दै विरोध गरे । मिलमा काम गर्ने मजदुरको परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेको भन्दै उनीहरूले मिल सञ्चालन गर्न माग गरे । तर वस्ती हटाउन नमिल्ने तर्क गरे ।
रास्वपा सांसद अधिकारीले भने बस्ती हटाउन नहुने कुरा सुनिरहिन् । कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् ।
