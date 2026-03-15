सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधन, आज इजलास बन्द

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हरिगोविन्द सिंह प्रधानको बुधबार निधन भएको छ।
- उनको निधनको शोकमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार इजलास सञ्चालन नहुने निर्णय गरेको छ।
७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हरिगोविन्द सिंह प्रधानको निधन भएको छ । उनको बुधबार निधन भएको हो ।
उनको निधनको शोकमा आज विहीबार सर्वोच्च अदालतका इजलास सञ्चालन नहुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4