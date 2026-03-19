सर्वोच्चले सच्यायो उपत्यकाका नदी किनारामा निर्माण अनुमति दिने मापदण्ड

 नयाँ फैसला अनुसार, अब तोकिएको मापदण्ड बाहेक थप २० मिटर छाडेर मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिनुपर्ने आदेश खारेज भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १९:०५

  • सर्वोच्च अदालतले १ मंसीर २०६५ को मापदण्ड अनुसार बागमती, विष्णुमती र मनहरा किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने आदेश दिएको छ।
  • धोबिखोलामा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न पाइने र प्लानिङ नभएको ठाउँमा ९ मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था सर्वोच्चले गरेको छ।
  • सर्वोच्चले खोलाहरू छोप्न नपाइने, हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्नुम गाउँपालिकामा २० मिटर छाडेर निर्माण गर्नुपर्ने आदेश पुनरावलोकनबाट उल्ट्याएको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी बाहेक काठमाडौं उपत्यकाका अरु नदी र खोलामा निर्धारित क्षेत्र बाहेक अरू थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति दिनु भन्ने संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको छ ।

संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासले १ मंसीर, २०६५ मा निर्धारित मापदण्ड कायम हुने आदेश गरेको हो ।

आदेश अनुसार बागमती, विष्णुमती र मनहरा किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने भएको छ । धोबिखोलाको हकमा धोविखोला आयोजना भएको ठाँउमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न पाइनेछ ।

प्लानिङ नभएको ठाँउमा ९ मिटर छाड्नुपर्नेछ । नख्खु खोलामा १२ मिटर छाड्नुपर्नेछ । बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर छाड्नुपर्नेछ ।

करखुसी खोलामा ६ मिटर छाड्नुपर्नेछ भने टुकुचा, सामाखुसी, र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्नेछ । कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने आदेश गरेको छ ।

त्यसका साथै हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्नुम गाउँपालिकाहरूमा खोलाका किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने नजीर र प्रतिपादित सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासले तोकिएको मापदण्ड बाहेक २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिनु भनी आदेश दिएको थियो ।

सम्बन्धित खबर

२० दिन बिदा बसिन् न्यायाधीश मल्ल 

आकस्मिक प्रधानन्यायाधीश, न्यायिक सन्तुलनको अग्निपरीक्षा

न्यायालयमा कार्यबोझ तीन गुणा, सर्वोच्चमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा १२५८

कानुन व्यवसायीहरूले आज लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने

कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेशको अर्थ के हो ?

भावी प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न हच्किए सर्वोच्चका कर्मचारी

