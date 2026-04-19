संसद् बैठक चलिरहँदा औषधि अभाव भएको भन्दै सांसदलाई अस्पतालको फोन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहँदा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले सांसद गंगालक्ष्मी अवाललाई कार्बोप्लाटिन औषधि अभाव भएको भन्दै फोन गरेको छ।
- सांसद अवालले सभामुखसँग समय मागेर कार्बोप्लाटिन औषधि अभावको विषयमा जानकारी गराएकी छन्।
- उनीहरूले सरकारलाई कार्बोप्लाटिन औषधि यथासिघ्र उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छन्।
७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहँदा औषधि अभाव भएको भन्दै भक्तपुर अस्पतालले सांसद्लाई फोन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालका अनुसार उनलाई संसद् बैठक चलिरहँदा औषधि अभाव भएको भन्दै फोन आएको हो ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेको थियो । सांसद अवाल उठिन र सभामुखसँग समय मागिन् । सभामुखले समय दिएपछि उनले यसबारे जानकारी दिइन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘भर्खरै मलाई यहाँ बस्दा बस्दै भक्तपुर क्यान्सर अस्पिटलबाट फोन आयो । र उहाँले तुरुन्तै यो कार्बोप्लाटिन औषधि, क्यान्सर उपचारका प्रयोग हुने औषधि हस्पिटलमा मात्रै नभएर देशैभरी एकदमै सटेज र औषधि नपाएर क्यान्सरका बिरामी उपचार नपाएर बिना उपरचा फर्किनुपरेको र अहिले एकदमै गाह्रो भएको हुनाले यथासिघ्र सो कार्बोप्लाटिन औषधि उपलब्ध गराउनुहुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
