+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसद् बैठक चलिरहँदा औषधि अभाव भएको भन्दै सांसदलाई अस्पतालको फोन

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालका अनुसार संसद् बैठक चलिरहँदा उनलाई औषधि अभाव भएको भन्दै अस्पतालबाट फोन आएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १४:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहँदा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले सांसद गंगालक्ष्मी अवाललाई कार्बोप्लाटिन औषधि अभाव भएको भन्दै फोन गरेको छ।
  • सांसद अवालले सभामुखसँग समय मागेर कार्बोप्लाटिन औषधि अभावको विषयमा जानकारी गराएकी छन्।
  • उनीहरूले सरकारलाई कार्बोप्लाटिन औषधि यथासिघ्र उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छन्।

७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहँदा औषधि अभाव भएको भन्दै भक्तपुर अस्पतालले सांसद्लाई फोन गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालका अनुसार उनलाई संसद् बैठक चलिरहँदा औषधि अभाव भएको भन्दै फोन आएको हो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेको थियो । सांसद अवाल उठिन र सभामुखसँग समय मागिन् । सभामुखले समय दिएपछि उनले यसबारे जानकारी दिइन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘भर्खरै मलाई यहाँ बस्दा बस्दै भक्तपुर क्यान्सर अस्पिटलबाट फोन आयो । र उहाँले तुरुन्तै यो कार्बोप्लाटिन औषधि, क्यान्सर उपचारका प्रयोग हुने औषधि हस्पिटलमा मात्रै नभएर देशैभरी एकदमै सटेज र औषधि नपाएर क्यान्सरका बिरामी उपचार नपाएर बिना उपरचा फर्किनुपरेको र अहिले एकदमै गाह्रो भएको हुनाले यथासिघ्र सो कार्बोप्लाटिन औषधि उपलब्ध गराउनुहुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

 

अस्पताल कांग्रेस सांसद गंगालक्ष्मी अवाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

 जलनका बिरामी पानी नपाएरै मर्छन्, छैनन् पर्याप्त विशेषज्ञ डाक्टर

 जलनका बिरामी पानी नपाएरै मर्छन्, छैनन् पर्याप्त विशेषज्ञ डाक्टर
सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च
सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)
सरकारले भन्यो– भोलि सबै सरकारी अस्पतालको ओपिडी खोल्नू

सरकारले भन्यो– भोलि सबै सरकारी अस्पतालको ओपिडी खोल्नू
९–५ ड्युटी : सेवा बिस्तार कि श्रम शोषण ?

९–५ ड्युटी : सेवा बिस्तार कि श्रम शोषण ?
अस्पताललाई ९-५ को सरकारी अड्डाका रूपमा बुझ्नु संकुचित सोच

अस्पताललाई ९-५ को सरकारी अड्डाका रूपमा बुझ्नु संकुचित सोच

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित