अस्पताललाई ९-५ को सरकारी अड्डाका रूपमा बुझ्नु संकुचित सोच

२०८३ वैशाख ८ गते १३:३९ २०८३ वैशाख ८ गते १३:३९
डा. बालकृष्ण साह

डा. बालकृष्ण साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

त्यो सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको श्रम अधिकारलाई कुल्चिएर गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

  • सरकारले आइतबार अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ तर यसले स्वास्थ्यकर्मीको श्रम अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको छ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ ले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्दछ । यसअनुसार राज्यले कसैलाई पनि आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन । कानुनले मात्र होइन, मानवता र परिस्थितिले पनि स्वास्थ्य सेवालाई कुनै बेला पनि बन्द गर्न सकिँदैन । त्यसैले अस्पतालका ढोकाहरू कहिल्यै बन्द हुँदैनन् । तर हामीले अहिले ९ देखि ५ बजेसम्म मात्रै बुझ्ने गरेका छौं ।

मानिसहरूले ‘डाक्टर भनेपछि बिहान ९ बजे अस्पताल जानुपर्छ’ भन्ने बुझेका छन् । उनीहरूलाई थाहा छैन कि बेलुका ५ बजेपछि पनि भेन्टिलेटरमा बिरामी हुन्छ, जसलाई हरेक सेकेन्ड निगरानी चाहिन्छ ।

अहिले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयसँगै आइतबार अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनाइले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ । यो व्यवस्थापनको सुधार हो कि संरचनागत अन्यायको नयाँ रूप ? यो बहस भावनाको होइन, न्याय, कानुन र यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्नुपर्ने विषय हो ।

ओपीडी मात्रै अस्पताल हो त ?

आम जनता, मिडिया र कतिपय अवस्थामा सरकारको बुझाइमा पनि ‘अस्पताल’ भन्नाले बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म खुल्ने बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) मात्र हो भन्ने भ्रम छ । तर वास्तविकता यो भन्दा निकै फरक र जटिल छ । अस्पताल एउटा यस्तो जीवित संस्था हो, जहाँ आकस्मिक कक्ष , अन्तरङ्ग सेवा (भर्ना भएका बिमारीहरू, आईसीयू लगायतका विभाग), र शल्यक्रिया कक्ष २४ सै घण्टा, ३६५ दिन धड्किरहेका हुन्छन् ।

सरकारले भनेको ‘९ देखि ५ बजेसम्म अस्पताल खुला रहनेछ’ ले ओपीडीलाई इंगित गर्छ । किनभने अन्य विभाग २४ सै घण्टा खुला नै हुन्छ । यसले अन्य विभागमा कार्यरत चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको अविरल श्रमलाई नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ ।

के ५ बजेपछि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो मोबाइल बन्द गरेर परिवारसँग ढुक्कले समय बिताउन पाउँछन् ? पक्कै पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘राइट टु डिकनेक्ट’ (कामबाट अलग हुने अधिकार) को बहस भइरहँदा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू भने ड्युटी सकिए पनि मानसिक रूपमा कार्यथलोमै बाँधिएका हुन्छन् । यसलाई खासै कसैले बुझेको देखिँदैन । राज्यले पनि नबुझ्नु चाहिँ अन्याय हो ।

सामाजिक न्याय र कानुनी कसी

नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा हप्तामा एक दिन अनिवार्य बिदा र दैनिक ८ घण्टा कामको सीमा तोकेको छ । अहिले यदि आइतबार अन्य निजामती कर्मचारीले बिदा पाउँदा स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य काम गर्नुपर्ने हो भने यो समानताको हक विपरीत हुन जान्छ । त्यसैले काम लगाउने हो भने बापतको क्षतिपूर्ति वा सम्मानजनक सुविधा हुनुपर्छ । यसको अभावमा यो निर्णय सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले स्वास्थ्य सेवालाई ‘७ दिन, २४ घण्टा’ सेवा मान्दछ । अस्पताल सेवा सामान्य व्यापार वा कार्यालयसरह हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्ड अनुसार, स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवामा ‘रोस्टर’ वा ’सिफ्ट’ प्रणाली अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले विकसित देशहरूमा ओपीडी सेवा निश्चित समय चल्छ । अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूमा ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणाली छ ।

ओपीडी बिरामी देखाउन केही दिनदेखि हप्ता दिनसम्म पनि पर्खिनुपर्छ । जर्मन जस्तो देशमा हप्ताको ३ दिन मात्र ओपीडी हुन्छ । तर, नेपालमा डाक्टर र जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक कम छन् । तर पनि ओपीडी सातै दिन र हरेक दिन ८ घण्टा खोजिँदै छ । अहिलेकै अवस्थामा जनशक्तिको दरबन्दी थप नगरी ‘सट्टा बिदा’ को प्रावधान ल्याउनु सम्भव नै छैन ।

सट्टा बिदाको व्यवहारिक सकस

सरकारले आइतबार काम गर्नेलाई सट्टा बिदा दिने त भनेको छ, तर प्रश्न उठ्छ– के यो सम्भव छ ? अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्सहरूको दरबन्दी पहिल्यै न्यून छ । यदि १० जनाको टिममा २ जनाले सट्टा बिदा लिए भने बाँकी ८ जनामा कार्यभार थपिन्छ । यसले स्वास्थ्यकर्मीमा ‘बर्नआउट’ (अत्यधिक थकान) निम्त्याउँछ । थकित डाक्टर वा नर्सबाट उपचारमा त्रुटि हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीको सुरक्षामा पर्छ । त्यसैले, सट्टा बिदा कागजमा सुनिने सुन्दर नारा मात्र हो, जुन व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव प्रायः छ ।

प्राथमिकताको धर्म र ‘ट्रायज’

अस्पतालको सेवालाई लिएर अर्को एउटा बुझाइमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ । मानौँ, एकजना डाक्टरको सामुन्ने तीनथरी बिरामी छन् । पहिलो उच्च ज्वरोका कारण बेहोस् भएका बिरामी, दोस्रो दुई दिनदेखि सामान्य ज्वरो आएको बिरामी र तेस्रो रातिदेखि हनहनी ज्वरो आएर भर्ना भएको बिरामी । यस्तोमा डाक्टरले कसलाई पहिला समय दिने ?

चिकित्सा विज्ञानमा यसलाई ‘ट्रायज’ भनिन्छ । डाक्टरले सबैभन्दा पहिला उसलाई हेर्नुपर्छ जसलाई तत्काल उपचार नपाए ज्यान जान सक्छ । तर, बाहिर लाइनमा बस्ने बिरामी वा कुरुवाले ‘म पहिला आएको थिएँ’ वा ‘सरकारी समय ५ बजेसम्म मात्र हो’ भन्दै दबाब दिँदा डाक्टर नैतिक र पेसागत संकटमा पर्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर त्यो सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको श्रम अधिकारलाई कुल्चिएर गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अस्पताललाई ९ देखि ५ को सरकारी अड्डाका रूपमा बुझ्ने संकुचित सोचबाट माथि उठेर यसलाई एक विशिष्ट र अविच्छिन्न सेवाको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

आइतबार अस्पताल चलाउने हो भने सरकारले थप जनशक्ति भर्ना गर्नु र्निविकल्प हो । भावनाले होइन, तथ्य र न्यायले मात्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर : ७३१३ एमबीबीएस, डीजीओ र एमपीएच । मोरङ सहकारी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत डा. साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् ।

२३ लाख बालकालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइयो

२३ लाख बालकालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइयो

नेपालमा न्युरोसर्जरी सुरुवात गर्ने डा.दिनेशनाथ गोंगलको निधन

नेपालमा न्युरोसर्जरी सुरुवात गर्ने डा.दिनेशनाथ गोंगलको निधन

तौल नघट्ने वा नबढ्ने समस्या छ ? हुन सक्छ मेटाबोलिज्मको दोष

तौल नघट्ने वा नबढ्ने समस्या छ ? हुन सक्छ मेटाबोलिज्मको दोष

डा. खलील मिया

डा. खलील मिया पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ

पेटको आन्द्रा, दोस्रो मस्तिष्क

पेटको आन्द्रा, दोस्रो मस्तिष्क

डा. नरेन्द्र लामिछाने

डा. नरेन्द्र लामिछाने अकुपञ्चर विशेषज्ञ

दैनिक २ वटा अण्डा एक महिनासम्म खाँदा शरीरमा के हुन्छ ?

दैनिक २ वटा अण्डा एक महिनासम्म खाँदा शरीरमा के हुन्छ ?

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

अस्पताललाई ९-५ को सरकारी अड्डाका रूपमा बुझ्नु संकुचित सोच
स्वास्थ्य समाचार

अस्पताललाई ९-५ को सरकारी अड्डाका रूपमा बुझ्नु संकुचित सोच

डा. बालकृष्ण साह

डा. बालकृष्ण साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
नेपालमा न्युरोसर्जरी सुरुवात गर्ने डा.दिनेशनाथ गोंगलको निधन

नेपालमा न्युरोसर्जरी सुरुवात गर्ने डा.दिनेशनाथ गोंगलको निधन

तौल नघट्ने वा नबढ्ने समस्या छ ? हुन सक्छ मेटाबोलिज्मको दोष
पेट तथा कलेजो रोग

तौल नघट्ने वा नबढ्ने समस्या छ ? हुन सक्छ मेटाबोलिज्मको दोष

डा. खलील मिया

डा. खलील मिया पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ
पेटको आन्द्रा, दोस्रो मस्तिष्क
आयुर्वेद

पेटको आन्द्रा, दोस्रो मस्तिष्क

डा. नरेन्द्र लामिछाने

डा. नरेन्द्र लामिछाने अकुपञ्चर विशेषज्ञ
दैनिक २ वटा अण्डा एक महिनासम्म खाँदा शरीरमा के हुन्छ ?
आहार तथा पोषण

दैनिक २ वटा अण्डा एक महिनासम्म खाँदा शरीरमा के हुन्छ ?

फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी
प्राकृतिक चिकित्सा (अकुप्रेसर, अकुपन्चर, फिजियोथेरापी)

फिजियोथेरापीमा पीएचडी : गुणस्तर, विश्वसनीयता र नियमनको जरुरी

बिनय कँडेल

बिनय कँडेल सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट