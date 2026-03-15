कांग्रेस सांसद केसीको प्रश्न– प्रधानमन्त्री छुट्टै टापुको सम्राट हो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्को अभिन्न अंग जस्तो आफूलाई अनुभूति नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
- केसीले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको नभई कुनै टापुको सम्राटजस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै संसद्को अंग हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
- उनले विपद् व्यवस्थापनमा गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएकोमा आपत्ति जनाएका छन् र सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।
७ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्को अभिन्न अंग जस्तो आफूलाई अनुभूति नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री संसदको अंग हो कि होइन ? भनेर प्रश्न पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई मुलुकको नभई कुनै छुट्टै टापुको सम्राटजस्तो देखिएको जिकिर उनको थियो ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । विपद्को विषय गृह मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिने विषय हो । अब उहाँ नै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ स्वयं आफू यो संसदको अंग हो कि होइन ? सभामुखजी मैले चाहीँ थाहा पाएको छैन है । उहाँ भिन्दै साम्राज्यको कहीँको टापुको सम्राट हो कि यो संसदको पनि अभिन्न अंग हो ? त्यतातिर पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ केसीले भने ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बेला गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा नआएकोमा नेता केसीले आपत्ति जनाए ।
‘यो गम्भीर विषयमा सरकारले गहिरोसँग ध्यान दिनुपर्ने । र, विगत वर्षहरु भएको बेथितिबाट मात्रै थिति बसाल्न सक्दैनौ । हरेक बेथितिबाट थिति बसाल्ने एउटा निश्चित अवधारणासहित कार्यगत योजनाबाट मात्रै हामी नयाँ कुराको निर्माण गर्नसक्छौं,’ उनले भने ।
