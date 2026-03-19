+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गरे वडा सभापतिलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको लागि असहयोग गरेमा विधान बमोजिम वडा सभापतिको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १८:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले देशभरका ६ हजार ७४३ वडा समितिलाई क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न जेठ २१ भित्र कार्य सम्पन्न गर्न पत्र पठाएको छ।
  • कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसदा दुलालले वडा सभापतिहरूलाई नेपाली कांग्रेसको एप डाउनलोड गरी सदस्यता अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएका छन्।
  • असहयोग गरेमा विधान बमोजिम वडा सभापतिको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने र विवरण केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्नका लागि वडा कार्यसमितिलाई जिम्मा दिएको छ । पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसदा दुलालले देशैभरका ६ हजार ७४३ वटै वडा समितिलाई पत्र पठाएर जेठ २१ भित्रै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक कार्य सम्पन्न गर्न भनेका हुन् ।

‘वडा सभापतिहरूले आप्नो मोबाइलमा एप स्टोर र गुगल प्ले स्टोरबाट नेपाली कांग्रेसको एप डाउनलोड गरेर मोबाइलमा लगइन गरी तोकिएको समय जेठ २१ गतेभित्रै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको कार्य गर्नु हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ,’पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको लागि असहयोग गरेमा विधान बमोजिम वडा सभापतिको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

‘असहयोग गर्ने वडा सभापतिको विवरण पालिका कार्यसमितिले केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना मनोनीत (सूचीसहित)

कांग्रेस निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना मनोनीत (सूचीसहित)
सरकारले संवेदनशील निकाय रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्‍यो : आङ्देम्बे

सरकारले संवेदनशील निकाय रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्‍यो : आङ्देम्बे
देउवा पक्षको छुट्टै कार्यालय : फुटको पूर्वाभ्यास कि एकताको दबाब ?

देउवा पक्षको छुट्टै कार्यालय : फुटको पूर्वाभ्यास कि एकताको दबाब ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले खोल्यो सम्पर्क कार्यालय

कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले खोल्यो सम्पर्क कार्यालय
कांग्रेस विवाद : एकताको माला जप्दै, शक्ति संघर्ष बढाउँदै

कांग्रेस विवाद : एकताको माला जप्दै, शक्ति संघर्ष बढाउँदै
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित