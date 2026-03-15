ब्रिटिश गोरखा सैनिक र सन्तानका लागि नागरिकताको निरन्तरता गर्न सांसद लिम्बूको माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १६:२५

  • श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णबहादुर लिम्बूले ब्रिटिश गोरखा सैनिक र उनीहरूका सन्तानको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता गर्न माग गर्नुभएको छ।
  • सांसद लिम्बूले संविधान संशोधनको क्रममा धारा १४ मा उपधारा थप गरी गोर्खा सैनिक र सन्तानको नागरिकता कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
  • उहाँले भूपू सैनिकहरूको समान पेन्सन र सेवा सुविधाका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

७ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णबहादुर लिम्बूले ब्रिटिश गोरखा सैनिक र उनीहरूका सन्तानको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता गराउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद लिम्बूले विगत दुई दशकदेखि ब्रिटिश गोरखा सैनिक र उनीहरूका सन्ततीले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको स्मरण गराए ।

सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको सन्दर्भमा संविधानको धारा १४ मा आवश्यक उपधारा थप गरी गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्तानको वंशजको नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘ब्रिटिश गोरखा सैनिक र उनीहरूका सन्तानको नैसर्गिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न म सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछु,’ लिम्बूले भने ।

सांसद लिम्बूले वर्षौंदेखि समान पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत भूपू सैनिकहरूको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न समेत आग्रह गरे ।

