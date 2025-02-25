इबोला प्रकोपको कारण रोकियो कंगोको विश्वकप प्रशिक्षण

७ जेठ, काठमाडौं । इबोलाको प्रकोप फैलिएपछि कंगो फुटबल टोलीले तीन दिने विश्वकप तयारी प्रशिक्षण शिविर रद्द गरेको छ ।
कंगोले जुन ३ मा बेल्जियमको लिजमा डेनमार्क र जुन ९ मा दक्षिणी स्पेनमा चिलीसँग विश्वकप अभ्यास खेल खेल्ने तालिका छ ।
कंगोको तयारी जनतालाई बिदाई गर्न किन्शासामा, बेल्जियम र स्पेन, स्पेनको लिज र चिलीमा डेनमार्कविरुद्ध दुई मैत्रीपूर्ण खेलहरू र जुन ११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ह्युस्टनमा गरी ३ चरणमा थियो ।
त्यसमध्ये तीन दिने विश्वकप तयारी प्रशिक्षण शिविर र राजधानी किन्शासामा प्रशंसकहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बिदाइ स्थगित भएको हो ।
फुटबलको नियामक निकाय फिफाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इबोला प्रकोप सम्बन्धी अवस्थाबारे आफू जानकार रहेको र त्यसलाई निगरानी गरिरहेको तथा टोलीलाई सबै चिकित्सा र सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशनहरू पालना गराउन डीआरसी फुटबल संघसँग नजिकबाट समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ ।
