फिफा विश्वकप २०२६ मा दुई महिलासहित ५२ रेफ्री

७ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा दुई महिलासहित ५२ रेफ्रीले खेल सञ्चालन गर्ने भएका छन् । विश्व फुटबलको सर्वाेच्च निकाय फिफाले बिहीबार घोषणा गरेको रेफ्री सूचीमा २ महिला अटाएका हुन् ।
विश्वकप आगामी जुन १२ देखि संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा हुनेछ । तीन जना महिला सहायक रेफ्री र एक जना भिडियो म्याच अफिसियल पनि चयन भएका छन् । यसअघि चार वर्षअघि कतारमा भएको विश्वकपमा तीन महिला रेफ्री र तीन महिला सहायक रेफ्री थिए ।
तीमध्ये एक पेन्सोले २०२३ को महिला विश्वकप फाइनल खेलमा रेफ्रीको भूमिका निभाएकी थिइन् । फिफाले नियुक्ति दीर्घकालीन गुणस्तर पहिलो सिद्धान्त अनुसार गरिएको जनाएको छ ।
फिफाका अनुसार कुल १७० जना म्याच अफिसियलहरू जसमा ५२ रेफ्री, ८८ सहायक रेफ्री र ३० भिडियो म्याच अफिसियल—टुर्नामेन्टमा सहभागी हुनेछन् ।
यो संख्या २०२२ को फिफा विश्वकपमा १३९ थियो । २०२६ को विश्वकप ४८ टोली र १०४ खेलसहित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ ।
