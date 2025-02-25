फिफा विश्वकप २०२६ : सालाहको कप्तानीमा इजिप्टको प्रारम्भिक टोली घोषणा

७ जेठ, काठमाडौं । इजिप्टले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ का लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ । मुख्य प्रशिक्षक होसाम हसनले बुधबार टोली सार्वजनिक गरेका हुन् ।
टोलीको कप्तानी मोहम्मद सालाहले गर्नेछन् भने आक्रमणमा ओमार मारमाउशसँग मिलेर उनले टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् ।
फ्रान्सेली क्लब नान्तेसका फरवार्ड मोस्तफा मोहम्मद भने प्रारम्भिक टोलीबाट बाहिरिएका छन् । यो सिजन उनले २४ खेलमा मात्र ४ गोल गरेका थिए र उनको क्लब लिग वानबाट रेलिगेसनमा परेको थियो ।
यता बार्सिलोनाको अन्डर–१९ टोलीबाट खेलिरहेका युवा खेलाडी हम्जा अब्देलकरिम पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन् । उनी इजिप्टका उदीयमान फरवार्डमध्ये एक मानिन्छन् ।
इजिप्टले मे २८ मा काहिरामा रसियाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ । त्यसपछि एक खेलाडी बाहिरिँदा अन्तिम २६ सदस्यीय टोली घोषणा गरिनेछ ।
विश्वकपअघि इजिप्टले जुन ६ मा क्लिभल्यान्डमा ब्राजिलसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ ।
समूह ‘जी’ मा रहेको इजिप्टले जुन १५ मा बेल्जियमविरुद्ध खेल्दै विश्वकप यात्रा सुरु गर्नेछ । त्यसपछि जुन २१ मा न्युजिल्यान्ड र जुन २६ मा इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
इजिप्टको प्रारम्भिक टोली :
गोलकिपर: मोहम्मद एल शेनावी, मोस्तफा शोबेर, एल महदी सोलिमान, मोहम्मद अलाआ
डिफेन्डर: मोहम्मद हानी, तारेक अलाआ, हम्दी फाथी, रामी राबिया, यासेर इब्राहिम, होसाम अब्देलमागिद, मोहम्मद अब्देलमोनेम, अहमद फतौह, करिम हाफेज
मिडफिल्डर: मारवान अटिया, मोहनद लाशिन, नबिल एमाद, महमुद साबेर, अहमद जिजो, इमाम आशुर, मोस्तफा जिको, महमुद ट्रेजेगे, इब्राहिम एडेल, हैसेम हसन
फरवार्ड: ओमार मारमाउश, मोहम्मद सालाह, अक्टे अब्दल्लाह र हम्जा अब्देलकरिम
