राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन रास्वपा सांसदको माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १६:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सत्तारुढ रास्वपा सांसद इन्दिरा रानामगरले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
  • उनले बाल अधिकार संरक्षण र बालबालिकाको हक अधिकार जस्ता संवेदनशील विषयलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भनिन्।
  • सांसद रानाले सरोकारवालासँग परामर्श गरी पुनर्विचार गर्न र बालबालिकालाई सबैभन्दा निमुखा वर्ग भनेकी छिन्।

७ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपा सांसद इन्दिरा रानामगरले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले अघिल्लो सरकारले सो निर्णय गरेको भन्ने सुनिन आएको भन्दै सांसद रानाले त्यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय भन्ने सुनिन आएको छ । बाल अधिकार संरक्षण, बालबालिकाको हक अधिकार जस्ता संवेदनशील विषयलाई मध्यनजर गर्दै कुनैपनि स्पष्ट वैकल्पिक संरचना तथा प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चिन नभएसम्म उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।

उनले बालबालिकाको हक, हित र संरक्षणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था समेत नगरी सरकारले उक्त परिषद खारेज गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन् ।

‘साथै यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरी पुनर्विचारका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दछु । मेरो भाषामा बालबालिका सबैभन्दा निमुखा वर्ग हो । एउटा गरिब मान्छेलाई म निमुखा भन्दिन । जो निर्दोष, कमजोर छ । उनीहरुलाई निमुखा भन्नुपर्छ भनेर पनि म आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्
संसद्‌मा विपक्षीको नाराबाजी, पेलेरै अघि बढे सभामुख (लाइभ)

मधेश प्रदेश जसपा नेपाल संसदीय दलको नेतामा यादवले पाए निरन्तरता

पूर्वतयारी नभएका खुद्रे आयोजना बजेटमा नराख्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

इबोला प्रकोपको कारण रोकियो कंगोको विश्वकप प्रशिक्षण

सभामुखले दुईपटक भेटे, संसद्‌ जान तयार भएनन् प्रधानमन्त्री

रास्वपाले काठमाडौं महानगर समिति चयनका लागि जेठ १८ गते अधिवेशन गर्ने

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

