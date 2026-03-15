एसएलआरको गोलीसहित जडिबुटीबाट चोरीमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १६:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एसएलआर राइफलको गोलीसहित चोरीमा संलग्न विजय तामाङ, सागर श्रेष्ठ र किसान खड्गी पक्राउ परेका छन्।
  • पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरीले जडिबुटीबाट पक्राउ गरेको र उनीहरू ५ जेठको चोरी प्रकरणमा संलग्न रहेको एसएसपी रमेश थापाले बताए।
  • उनीहरूबाट २ राउण्ड एसएलआरको गोली, आइफोन, मोबाइल र ल्यापटप बरामद भएको छ।

७ जेठ, काठमाडौं । एसएलआर राइफलको गोलीसहित चोरीमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–५ घर भएका ४० वर्षीय विजय तामाङ, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–९ घर भएका २५ वर्षीय सागर श्रेष्ठ र काठमाडौं जडिबुटीका २३ वर्षीय किसान खड्गी छन् ।

उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरबाट खटिएको टोलीले जडिबुटीबाट पक्राउ गरेको हो ।

५ जेठको राति करिब ३ बजेतिर नरेफाँटस्थित सोनु मण्डलको डेराकोठाबाट नगद ८ हजार र जिन्सी सामान गरी १८ हजार चोरी भएको थियो ।

यही चोरीमा प्रकरणमा उनीहरू संलग्न रहेको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

उनीहरूबाट २ राउण्ड एसएलआरको गोली, आइफोन १ थान, ५ थान मोबाइल, ४ थान ल्यापटप बरामद भएको छ ।

