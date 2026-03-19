नेपालमा बसेर शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न एक जापानी नागरिक पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अध्यागमन विभागले नेपालमा शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न एक जापानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेका जापानी नागरिकले सन् २०१२ देखि नेपालमा अनुमति नलिई ६ वर्षसम्म गैरकानूनी व्यवसाय सञ्चालन गरेको खुलेको छ।
  • ती व्यक्तिले पोखरा र झम्सिखेलमा व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गरेका छन् तर कर तिरेको देखिएको छैन।

४ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा बसेर शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न एक जापानी नागरिक पक्राउ परेका छन् । भिसाको उद्देश्य विपरित नेपालमा बसेर शंकास्पद नागरिकलाई अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका व्यक्ति सन् २०१२ मा पहिलो पटक पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनले नेपालमा अनुमति नलिई ६ वर्षसम्म गैरकानूनी रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पनि अध्यागमनले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरे पनि कुनै पनि वर्षमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तिरेको नदेखिएको समेत प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।

त्यस्तै, नेपाली महिलासँग विवाह गरेका जापानका नागरिक प्रष्ट नेपाली भाषा बोल्ने गरेको पाइएको छ । ती व्यक्तिले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरी पुम्दी पभुम्दीमा पिस अफ माईन्ड रेष्टुरेण्ट क्याफे सञ्चालन गरेका छन् ।

सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा व्यवसाय स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी विगत ४ वर्षदेख झम्सिखेलमा कफी सप सञ्चालन गरिरहेको पनि भेटिएको छ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमा विवाह भिसामा बसेको पनि देखिएको छ । ती व्यक्तिले व्यवसाय दर्ता नै नगरी काम गरिरहेको र नेपाल सरकारलाइ तिर्नुपर्ने कर तिरेको नदेखिएको अध्यागमनले जनाएको छ ।

Hot Properties

रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरूले लालटिन बालेर विरोध गर्ने

ट्रम्पपछि सीको आँगनमा पुटिन : के चीनले बदलिँदो विश्वको नेतृत्व गर्दै छ ?

६० वर्षदेखि लोप भएको ठानिएको बिरुवा अस्ट्रेलियामा अचानक भेटियो

रास्वपाले बनायो जिल्ला अधिवेशनको कार्यविधि, सभापतिको उम्मेदवार बन्न ५ हजार शुल्क

विद्या भण्डारीलाई एमालेले दियो सदस्यता

१० ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न, औसत निष्क्रिय कर्जा ७.६ प्रतिशत

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

