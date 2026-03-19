+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा अगाडि तेस्रो लिंगीको प्रदर्शन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १७:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तेस्रो लिंगीहरूले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाड्न माग गर्दै ४ जेठमा बाराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रदर्शनमा सहभागी ३ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र केहीले प्रहरी कार्यालयको मूलगेट फोड्ने प्रयास गरेका थिए।
  • प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार तेस्रो लिंगी र भाट समुदायबीच खुसियालीमा नाचगान गर्ने अधिकारलाई लिएर विवाद भएको छ।

४ जेठ, बारा । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले छाड्नुपर्ने माग राख्दै सोमबार कलैयामा तेस्रो लिंगीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको मूल गेट अगाडि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका मध्ये ३ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

कुटपिटमा संलग्न खुस्बु भनिने एकजना तेस्रो लिंगीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले आइतबार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बाराका प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार कलैया उपमहानगरपालिका ५ का सरिफ मियाँ भाटको जाहेरी परेपछि ती व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको थियो ।

एसपी कुँवरका अनुसार कुनै परिवारमा बच्चा जन्मिएपछि खुसियालीमा नाचगान गर्ने र त्यसबापत पैसा लिने गरेको भन्दै भाट समुदायका मानिसहरूमाथि तेस्रो लिंगीले कुटपिट गरेको जाहेरी परेको छ ।

तर तेस्रो लिंगीहरूले खुसियालीमा नाचगान गर्ने र दुवा बापतको पैसा पाउने काम आफूहरूको रहेकाले भाट समुदायले त्यसो गर्न नपाउने माग राखेका छन् ।

आफ्नो समुदायलाई प्रहरीले अनाहकमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको भन्दै तेस्रो लिंगीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

सोमबार बिहान करिब आधाघण्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा अगाडि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका मध्ये कतिपय अर्धनग्न अवस्थामा समेत थिए । ती मध्य केहीले प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूलगेट फोड्ने प्रयास गरेका थिए ।

प्रहरीले ३ जनलाई नियन्त्रणमा लिएर बल प्रयोग गरी अवस्था साम्य पारेको थियो ।

तेस्रो लिंगी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई कांग्रेसको सुझाव
बेनीलाई कटान र बाढीबाट जोगाउन नदी नियन्त्रण योजना

बेनीलाई कटान र बाढीबाट जोगाउन नदी नियन्त्रण योजना
अधुरा आयोजना पूरा गर्नेगरी बजेटमा प्राथमिकता दिन्छौं : सचिव पुडासैनी

अधुरा आयोजना पूरा गर्नेगरी बजेटमा प्राथमिकता दिन्छौं : सचिव पुडासैनी
भावी प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न हच्किए सर्वोच्चका कर्मचारी

भावी प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न हच्किए सर्वोच्चका कर्मचारी
ननिदाइ बस्ने सांसदलाई सम्मान दिनुपर्ने स्थिति छ : विपिन आचार्य

ननिदाइ बस्ने सांसदलाई सम्मान दिनुपर्ने स्थिति छ : विपिन आचार्य
अधिकांश मानिसहरू दायाँहाते हुनुको रहस्यबारे नयाँ खुलासा

अधिकांश मानिसहरू दायाँहाते हुनुको रहस्यबारे नयाँ खुलासा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित