अधुरा आयोजना पूरा गर्नेगरी बजेटमा प्राथमिकता दिन्छौं : सचिव पुडासैनी

२०८३ जेठ ४ गते १७:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वाधार विकास सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले स्रोत सहमति नभई क्रमागत सञ्चालन भएका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट निर्माण अघि बढाएको बताए।
  • उनले ६०–७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएका आयोजनालाई पहिले पूरा गर्ने नीति रहेको र करिब ६०० आयोजनालाई पूरा गर्न २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
  • मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रम र डीपीआर तयारीका लागि न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको र कुल १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ बढाउन प्रस्ताव गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट ५०० करोड मात्र थप हुने संकेत आएको उनले बताए।

४ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले स्रोत सहमति नभई क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्नेगरी आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण अघि बढाएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले आगामी बजेटको तयारीबारे जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ६०–७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई पहिले पूरा गर्ने तयारीका साथ स्रोत दिने काम आगामी बजेटमा हुनेछ ।

विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत प्राप्त बजेटका आधारमा स्रोत सुनिश्चित नभई विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै उनले हाल करिब ६०० आयोजनालाई पूरा गर्न कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको जानकारी दिए ।

‘विगतमा स्रोत सहमति नभई क्रमागत आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए । उपभोक्ता समूहमार्फत आउने बजेट अनुसार काम हुँदै आएको अवस्था छ,’ सचिव पुडासैनीले भने, ‘करिब ६०० आयोजनाका लागि कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको छ । नयाँ कार्यक्रम तथा ७७ जिल्लामा डीपीआरका लागि न्युनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रम तथा डीपीआर तयारीका लागि समेत न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।

समग्रमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ बढाउन प्रस्ताव गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट करिब ५०० करोड रुपैयाँ मात्र थप हुने संकेत आएको जानकारी दिए ।

‘कूल रूपमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ बढाउन माग गरिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट करिब ५०० करोड मात्र थप हुने संकेत आएको छ,’ उनले थप भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता अधुरा र स्रोत सहमति भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु हो । ६०–७५ प्रतिशत काम भइसकेका आयोजनालाई पहिले पूरा गर्ने नीति छ ।’

उनका अनुसार खानेपानी आयोजनाको आयोजना बैंकमा करिब ४,८०० आयोजना दर्ता छन् । तीमध्ये स्थानीय तहबाट आएका माग, कामको प्रगति अवस्था र आवश्यकताका आधारमा आयोजना प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।

न्युन बजेट भएका र कम प्रगति भएका आयोजनालाई आगामी वर्षको योजनामा राखिने पनि उनले समितिको बैठकमा जानकारी गराए ।

भावी प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न हच्किए सर्वोच्चका कर्मचारी

ननिदाइ बस्ने सांसदलाई सम्मान दिनुपर्ने स्थिति छ : विपिन आचार्य

अधिकांश मानिसहरू दायाँहाते हुनुको रहस्यबारे नयाँ खुलासा

अध्ययन भन्छ- किम्चीमा पाइने प्रोबायोटिक ब्याक्टेरियाले शरीरबाट माइक्रोप्लास्टिक निकाल्न सहयोग गर्छ

श्रोडिन्जरको घडी: समय एकैपटक छिटो र ढिलो चल्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको नयाँ दाबी

डब्लूएचओको ७९औं महासभामा नेपाललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

