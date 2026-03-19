डब्लूएचओको ७९औं महासभामा नेपाललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी

नेपालले पाएको यो जिम्मेवारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १६:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७९औँ विश्व स्वास्थ्य महासभामा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छ।
  • उपाध्यक्षमा नेपालसँगै लिबिया, मालि, पोल्यान्ड र पपुवान्युगिनी रहेका छन्।
  • स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले महासभामा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारबारे सम्बोधन गर्नेछिन्।

४ वैशाख, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको (डब्लूएचओ) को ७९औँ विश्व स्वास्थ्य महासभामा नेपालले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छ ।

जेनेभामा सोमबार आयोजित महासभाको उद्घाटन सत्रमा नेपाललाई उक्त गरिमामय जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो ।

नेपालले पाएको यो जिम्मेवारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

उपाध्यक्षमा निर्वाचित अन्य देशहरूमा लिबिया, मालि, पोल्यान्ड र पपुवान्युगिनी रहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सर्वोच्च नीति निर्माण मञ्च मानिने विश्व स्वास्थ्य महासभामा सदस्य राष्ट्रहरूले विश्व स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, प्राथमिकता तथा सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने गर्दछन् ।

महासभाको सोही सत्र अन्तर्गत आजै नेपालको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

सम्बोधनमा नेपालले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार तथा विश्व स्वास्थ्य सहकार्यसम्बन्धी आफ्ना धारणा प्रस्तुत हुनेछ ।

महासभामा विश्वभरका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अधिकारीहरूको सहभागिता छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित खबर

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयन हुने आधार पुष्टि हुँदैन : सांसद मिश्र

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयन हुने आधार पुष्टि हुँदैन : सांसद मिश्र
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु
मूल्य समायोजन मागसहित निर्माण व्यवसायीले दिए विकासे विभागमा धर्ना

मूल्य समायोजन मागसहित निर्माण व्यवसायीले दिए विकासे विभागमा धर्ना
संसदीय आचरण विपरीत बोलेकोप्रति रास्वपा सांसद पराजुलीद्वारा क्षमायाचना

संसदीय आचरण विपरीत बोलेकोप्रति रास्वपा सांसद पराजुलीद्वारा क्षमायाचना
प्रचण्ड सरकारको कार्यक्रम ल्याएको भन्दै वर्षमानले दिए सरकारलाई धन्यवाद

प्रचण्ड सरकारको कार्यक्रम ल्याएको भन्दै वर्षमानले दिए सरकारलाई धन्यवाद
३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पुग्नेगरी बजेट निर्माण हुँदैछ : सचिव दवाडी

३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पुग्नेगरी बजेट निर्माण हुँदैछ : सचिव दवाडी

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित