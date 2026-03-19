विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयन हुने आधार पुष्टि हुँदैन : सांसद मिश्र

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १६:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले सरकारको इच्छा देखिए पनि कार्यान्वयन हुने आधार पुष्टि हुन नसकेको बताए।
  • सांसद मिश्रले विनियोजन विधेयकका ५ मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू सबै तथ्यमा आधारित छन् त भन्ने प्रश्न उठाएको उल्लेख गरे।
  • उनले सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक उन्नयन र सौम्य शक्ति सुदृढीकरणमा स्पष्टताको अभाव रहेको टिप्पणी गरे।

४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले सरकारको इच्छा, आकांक्षा ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयन हुने कुनै आधार पुष्टि हुन नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयन हुने आधार सरकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

‘प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले सरकारको इच्छा, आकांक्षा ठूलो देखिएको छ तर कार्यान्वयन हुने आधार पुष्टि हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘सिद्धान्तको अर्थ सिद्ध भइसकेको तथ्य भन्ने जनाउँछ, के विनियोजित विधेयकका ५ वटा मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू सबै तथ्यमा नै आधारित छन् त ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

सांसद मिश्रले सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन तथा सौम्य शक्ति सुदृढीकरणजस्ता अवधारणामा स्पष्टताको अभाव रहेको टिप्पणी पनि गरे ।

‘सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र सौम्य शक्ति सुदृढीकरणलाई पढ्दै जाँदा सबै ठाउँमा सिद्धान्तको अर्थ प्रष्ट नहुने देखिन्छ, यो सरकार बनेको युवाहरूको जोडबलमा हो,’ उनले भने ।

विनियोजन विधेयक
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित