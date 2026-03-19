विद्या भण्डारीलाई एमालेले दियो सदस्यता

सोमबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए । 

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १७:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ।
  • पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए।

४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए ।

आज बसेको बैठकले भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय मात्रै गरेको उपमहासचिव भट्टले जानकारी दिए ।

अन्य विविध विषयमा छलफल भएको भए पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । उपमहासचिव भट्टका अनुसार, अर्को बैठक जेठ ८ गते बस्नेछ ।

गत वर्ष साउन पहिलो साता भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय एमालेले गरेको थियो ।

एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीकै नेतृत्व लिनेगरी भण्डारीका गतिविधि अगाडि बढेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए । ओलीको त्यो निर्णयलाई उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले साथ दिएका थिए ।

हिजो (आइतबार) मदन स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो ।

यसअघि भण्डारीले पार्टी सदस्यता लिन खोज्दा एमाले अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरूले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सबैको साझा हुने भएकाले पार्टीमा सक्रिय बन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कस्तो मानक स्थापित गर्ने भन्ने एमालेले उदाहरण दिन सक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

पार्टीले यस्तो निर्णय गरेपछि भण्डारीले आफू पक्षका नेताहरूलाई गोलबद्ध गर्दै समानान्तर गतिविधि पनि गर्दै आएकी थिइन् । गत महाधिवेशनमा उनको समेत समर्थन लिएर ईश्वर पोखरेल अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा समेत गरेका थिए ।

पार्टी सदस्यता खोसिएकी विद्या भण्डारी एमालेको प्रमुख अतिथि

एमालेलाई विद्याका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा

एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

ओलीलाई समवेदना दिन गुन्डु पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको अभिव्यक्तिमा प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : उदेक लागेको छ

