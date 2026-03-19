+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेलाई विद्याका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा

‘हाम्रा क्रियाकलापहरु युवा पुस्तामा केन्द्रित हुनुपर्छ’

उनले मदन–आश्रितको स्मृतिको अवसरमा आत्मसुधार, एकता, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढ्न प्रेरणा लिनुपर्ने बताइन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १२:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसमा जनताको विश्वास नै राजनीतिक शक्तिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताएकी छन्।
  • भण्डारीले पार्टी र जनताबीच दुरी बढ्दा राजनीतिक आन्दोलनको मर्म कमजोर हुने र जनताको भावना नजिकबाट बुझ्नुपर्ने बताएकी छन्।
  • उनले एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण र विकासमा भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै जनमुखी कार्यशैली र सेवा भाव व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताएकी छन्।

३ जेठ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको विश्वास नै राजनीतिक शक्रिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताएकी छन् । पार्टी र जनताबीच दुरी बढ्यो भने राजनीतिक आन्दोलनको मर्म कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।

३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आज बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भण्डारीले सो धारणा राखेकी हुन् । ‘जनताको भावना, अपेक्षा र समस्यालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीति जनसेवा र समाज रुपान्तरणको अभियान हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न अविचलित ढंगले क्रियाशील हुनैपर्दछ ।’

उनले मदन–आश्रितको स्मृतिको अवसरमा आत्मसुधार, एकता, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढ्न प्रेरणा लिनुपर्ने बताइन् ।

एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण र विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै उनले अब पार्टीले पुन: जनविश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउन जनमुखी कार्यशैली, आत्मअनुशासन र सेवा भावलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कार्यकर्ताहरु जनताको बीचमा पुग्नुपर्छ, जनताको दु:ख–सुखमा सहभागी हुनुपर्छ र समाजमा सकारात्मक राजनीतिक संस्कार निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्छ ।’

‘हाम्रा क्रियाकलापहरु युवा पुस्तामा केन्द्रित हुनुपर्छ,’

स्मृति दिवसलाई केबल औपचारिक कार्यक्रमका रुपमा नभई, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ संकल्पको अवसरका रुपमा लिन उनले सबैलाई आग्रह गरिन् ।

साथै जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दैै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्ध नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान समेत गरिन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले युवा शक्ति राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा ठूलो आधार र सम्भावना भएको बताइन् । शिक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता, उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग युवालाई प्रभावकारी रुपमा जोड्न सकियो भने नेपालले विकास, रोजगारी र समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्ने उनको विश्वास छ । ‘त्यसैले अब हाम्रा क्रियाकलापहरु युवा पुस्तामा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले मदन–आश्रितले देखेको समतामूलक, समृछ र आत्मनिर्भर नेपालको सपना अझै पूरा गर्न बाँकी रहेको बताइन् । उनीहरुको विचार, आदर्श र जनमुखी राजनीतिक संस्कारलाई व्यवहारमा उतारेमा मात्र सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने धारणा समेत राखिन् ।

विद्या भण्डारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पार्टी सदस्यता खोसिएकी विद्या भण्डारी एमालेको प्रमुख अतिथि

पार्टी सदस्यता खोसिएकी विद्या भण्डारी एमालेको प्रमुख अतिथि
एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल

एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
ओलीलाई समवेदना दिन गुन्डु पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

ओलीलाई समवेदना दिन गुन्डु पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको अभिव्यक्तिमा प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : उदेक लागेको छ

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको अभिव्यक्तिमा प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : उदेक लागेको छ
‘अब एमालेमा विद्या भण्डारीको सम्भावना कम देख्छु’

‘अब एमालेमा विद्या भण्डारीको सम्भावना कम देख्छु’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित