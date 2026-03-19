एमालेलाई विद्याका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसमा जनताको विश्वास नै राजनीतिक शक्तिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताएकी छन्।
- भण्डारीले पार्टी र जनताबीच दुरी बढ्दा राजनीतिक आन्दोलनको मर्म कमजोर हुने र जनताको भावना नजिकबाट बुझ्नुपर्ने बताएकी छन्।
- उनले एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण र विकासमा भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै जनमुखी कार्यशैली र सेवा भाव व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताएकी छन्।
३ जेठ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको विश्वास नै राजनीतिक शक्रिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताएकी छन् । पार्टी र जनताबीच दुरी बढ्यो भने राजनीतिक आन्दोलनको मर्म कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।
३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आज बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भण्डारीले सो धारणा राखेकी हुन् । ‘जनताको भावना, अपेक्षा र समस्यालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीति जनसेवा र समाज रुपान्तरणको अभियान हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न अविचलित ढंगले क्रियाशील हुनैपर्दछ ।’
उनले मदन–आश्रितको स्मृतिको अवसरमा आत्मसुधार, एकता, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढ्न प्रेरणा लिनुपर्ने बताइन् ।
एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण र विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै उनले अब पार्टीले पुन: जनविश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउन जनमुखी कार्यशैली, आत्मअनुशासन र सेवा भावलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कार्यकर्ताहरु जनताको बीचमा पुग्नुपर्छ, जनताको दु:ख–सुखमा सहभागी हुनुपर्छ र समाजमा सकारात्मक राजनीतिक संस्कार निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्छ ।’
स्मृति दिवसलाई केबल औपचारिक कार्यक्रमका रुपमा नभई, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ संकल्पको अवसरका रुपमा लिन उनले सबैलाई आग्रह गरिन् ।
साथै जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दैै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्ध नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान समेत गरिन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले युवा शक्ति राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा ठूलो आधार र सम्भावना भएको बताइन् । शिक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता, उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग युवालाई प्रभावकारी रुपमा जोड्न सकियो भने नेपालले विकास, रोजगारी र समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्ने उनको विश्वास छ । ‘त्यसैले अब हाम्रा क्रियाकलापहरु युवा पुस्तामा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले मदन–आश्रितले देखेको समतामूलक, समृछ र आत्मनिर्भर नेपालको सपना अझै पूरा गर्न बाँकी रहेको बताइन् । उनीहरुको विचार, आदर्श र जनमुखी राजनीतिक संस्कारलाई व्यवहारमा उतारेमा मात्र सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने धारणा समेत राखिन् ।
