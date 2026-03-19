News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधकाबीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पारित भएको छ।
- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सञ्चालन गर्दै विधेयक अंग बनेको घोषणा गर्नुभयो।
- अर्थमन्त्री डा. स्वणिम वाग्लेलाई विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो।
७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका थिए । अवरोधकैबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सञ्चालन गरे । यसैबीच उनले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ को अंग बनेको’ घोषणा गरे ।
लगत्तै, उनले अर्थमन्त्री डा. स्वणिम वाग्लेलाई विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गरे । त्यसपछि सभामुख अर्यालले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4