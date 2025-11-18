विधेयक निर्माणमा सक्रिय सरकार, १२१ वटा मस्यौदा तयार हुँदै

६ पुस, काठमाडौं । अन्तरिम सरकार विधेयक निर्माणमा सक्रिय हुँदैछ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाका अनुसार यसअघि नै तय भएको प्राथमिकता बमोजिम १२१ वटा विधेयक निर्माणमा सरकार अग्रसर छ ।
‘१२१ वटा विधेयकको मस्यौदा बनाउने भनेर त्यसको जानकारी संसदलाई यसअघि नै दिइएको छ’, मन्त्री सिन्हाले आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा भने ।
बैठकमा विधायन एन २०८१ को कार्यनयनको सन्दर्भमा छलफल जारी छ । यो ऐन २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको थियो । जसले ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रत्यायोजित विधायनहरु (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन अनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए । साथसाथै सरकार आवश्यक विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा समेत रहेको जानकारी दिए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गानाले १२१ वटा विधेयकको मस्यौदा निर्माणका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए । ‘कात्तिक महिनामा फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर विधेयकको मस्यौदामा के कति प्रगति भयो भनेर सोधेका छौं’, सचिव ढुङ्गानाले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा पेस गर्ने लक्ष्यकासाथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा १२१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।
प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयनका लागि समेत सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरी कार्यान्वयनमा लगिएको सचिव ढुङ्गानाले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4