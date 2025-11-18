+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल-चीन मैत्री समाज लुम्बिनीको अध्यक्षमा जोशी

नेपाल-चीन मैत्री समाज लुम्बिनीको अध्यक्षमा मनिषकुमार जोशी निर्वाचित भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १२:३२
Listen News
0:00
0:30
🔊

६ पुस,बुटवल । नेपाल-चीन मैत्री समाज लुम्बिनीको अध्यक्षमा मनिषकुमार जोशी निर्वाचित भएका छन् ।

समाजको आठौं अधिवेशनले भैरहवाका उद्यमी जोशीको अध्यक्षतामा दुई वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो ।

समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. ऋषिराम शर्मा, उपाध्यक्षम खिमबहादुर खत्री, महासचिवमा जनकराज पन्त, कोषाध्यक्षमा केशव शर्मा, सचिवमा दीपक गलामी मगर र सह–कोषाध्यक्षमा अच्युतराज गौतम निर्वाचित भएका निर्वाचन अधिकृत जगत बहादुर रायमाझीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै कार्यसमिति सदस्यमा इन्द्रबहादुर थापा, सानु सापकोटा, नारायणप्रसाद भण्डारी, कुलमणि ज्ञवाली, गोविन्दप्रसाद रेग्मी र गंगा भुसाल निर्वाचित भएका छन् ।

संस्थापक अध्यक्ष नारायणप्रसाद सापकोटाले चीनसँग नेपालीको जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार, नेपालमा चिनिया लगानी र पर्यटक भित्र्याउन र लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २०५९ सालमा समाजको स्थापना भएको बताए ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष जोशीले चिनिया दुतावाससँग सहकार्य गरेर चिनिया पर्यटक बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा भित्र्याउन गौतमबुद्ध विमानस्थलमा चीनबाट सिधा हवाई सेवा सुरु गर्न ठोस पहल गर्ने बताए । चीनमा करोडौं बौद्धमार्गी भए पनि सरकारी निकायबाट उचित पहल नहु‍ँदा लुम्बिनी आउने चिनिया पर्यटकको संख्या नगन्य रहेको जोशीले औंल्याए ।

चीन नेपाल लुम्बिनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारत-चीन इक्वल्ली सरप्राइज्ड

भारत-चीन इक्वल्ली सरप्राइज्ड
चीनको अन्तरिक्ष अनुसन्धान र व्यावसायिक प्रक्षेपणमा नयाँ सफलता

चीनको अन्तरिक्ष अनुसन्धान र व्यावसायिक प्रक्षेपणमा नयाँ सफलता
चीनले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्‍यो नयाँ उपग्रह ‘याओगान–४७’

चीनले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्‍यो नयाँ उपग्रह ‘याओगान–४७’
चीनमा ऊर्जा र उच्च–प्रविधिको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति

चीनमा ऊर्जा र उच्च–प्रविधिको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति
चीनमा सडक दुर्घटना : ९ जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते

चीनमा सडक दुर्घटना : ९ जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते
हङकङ आगलागीपछि चीनमा सुरक्षा समिति बैठक

हङकङ आगलागीपछि चीनमा सुरक्षा समिति बैठक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित