+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

19/2(3.3)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

19/2(3.3)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
19/2 (3.3)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

हङकङ आगलागीपछि चीनमा सुरक्षा समिति बैठक

राज्य सञ्चार माध्यम सीसीटीभीका अनुसार चीनको राज्य परिषद् सुरक्षा समितिले हालै भवनमा मुख्य आगलागी जोखिम पहिचान गरी सुधार गर्ने अभियान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १५:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चीनले हङकङको आगलागीमा कम्तीमा १२८ जनाको मृत्युपछि भवनमा आगलागी जोखिम कम गर्न व्यापक अभियान सुरु गरेको छ।
  • चीनको राज्य परिषद् सुरक्षा समितिले भवनमा सजिलै जल्ने सामग्रीको प्रयोग जाँच गरी सुधार गर्ने अभियान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ।
  • हङकङमा तीन दिने शोक सुरु भएको छ र मृतकहरूको सम्झनामा तीन मिनेट मौन धारण गरिएको छ।

१३ मंसिर, बेइजिङ । चीनले भवनमा आगलागी जोखिम कम गर्न व्यापक अभियान सुरु गरेको छ । हङकङमा भएको एक भयानक आगलागीमा कम्तीमा १२८ जनाको मृत्यु भएपछि चीनमा यस्तो अभियान सुरु गरिएको हो ।

यसलाई वित्तीय केन्द्रमा भएको ८० वर्षमा लागेको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना मानिन्छ ।

राज्य सञ्चार माध्यम सीसीटीभीका अनुसार चीनको राज्य परिषद् सुरक्षा समितिले हालै भवनमा मुख्य आगलागी जोखिम पहिचान गरी सुधार गर्ने अभियान सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

अभियानअन्तर्गत भवनहरूमा सजिलै जल्ने सामग्रीको प्रयोग जाँच गरिनेछ ।

सीसीटीभीले भनेको छ, ‘सबै क्षेत्रमा जिम्मेवारीको भावना बलियो बनाउनु पर्नेछ । विकास र सुरक्षा सँगसँगै समन्वय गर्नुपर्छ र भवनमा मुख्य आगलागी जोखिमको अनुसन्धान तथा सुधारलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिनुपर्छ । निगरानी र निरीक्षणलाई तीव्र बनाउँदै सुनिश्चित परिणाम ल्याउनुपर्छ ।’

तीन दिने शोक

हङकङका अधिकारीहरूले आगलागीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा तीन दिने शोकको सुरुवातमा तीन मिनेट मौन धारण गरेका छन्।

बुधबार कैयौँ टावर ब्लकहरूमा लागेको आगोमा परी कम्तीमा १२८ जनाको मृत्यु भएको छ। सयौँ मानिस अझै पनि बेपत्ता छन्।

ब्लकहरूमा चलिरहेको मर्मत सम्भारको काममा भ्रष्टाचारको शङ्कामा आठ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ। यसअघि अन्य तीन जनालाई हत्याको आरोपमा हिरासतमा लिइएको थियो।

शनिबार बिहान सहरका नेताहरू र अधिकारीहरूले शोक सभामा भाग लिए। यस दुर्घटनाका मृतकहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन सहरमा धेरै ठाउँमा मेमोरियल प्वाइन्टहरू (श्रद्धाञ्जली स्थलहरू) बनाइएका छन्।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

आगलागी चीन सुरक्षा समिति हङकङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हङकङ आगलागी : मृतकको संख्या १२८ पुग्यो, २०० जना अझै बेपत्ता

हङकङ आगलागी : मृतकको संख्या १२८ पुग्यो, २०० जना अझै बेपत्ता
ढाकाको झुपडी बस्तीमा आगलागी हुँदा हजारौं विस्थापित

ढाकाको झुपडी बस्तीमा आगलागी हुँदा हजारौं विस्थापित
हङकङको एक हाउजिङ कम्प्लेक्समा आगलागी हुँदा ४४ जनाको मृत्यु

हङकङको एक हाउजिङ कम्प्लेक्समा आगलागी हुँदा ४४ जनाको मृत्यु
सुनसरीको दुहबीस्थित जुट मिलमा आगलागी

सुनसरीको दुहबीस्थित जुट मिलमा आगलागी
कोप–३० सम्मेलन आयोजना स्थलमा आगलागी

कोप–३० सम्मेलन आयोजना स्थलमा आगलागी
तेम्बा बजारमा आगलागी हुँदा एक करोड १८ लाखभन्दा बढी क्षति

तेम्बा बजारमा आगलागी हुँदा एक करोड १८ लाखभन्दा बढी क्षति

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित