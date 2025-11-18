ढाकाको झुपडी बस्तीमा आगलागी हुँदा हजारौं विस्थापित

काठमाडौं । बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित भीडभाडपूर्ण कोरेल झुपडी बस्तीमा आगलागी हुँदा हजारौं घरबारविहीन भएका छन् । त्यहाँ रहेका एक हजार ५०० झुपडी जलेका छन् ।
त्यहाँ बस्ने हजारौं विस्थापित भए पनि आगलागीबाट मानवीय क्षति भने नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
करिब ६५ हेक्टर (१६० एकड) मा फैलिएको कोरेल झुपडपट्टीमा करिब ६० हजार परिवार बसोबास गर्छन्, जसमा जलवायु–प्रभावित शरणार्थीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ ।
ढाकाका उच्चस्तरीय गुलशन र बनानी जस्ता अभिजात आवासीय क्षेत्रसँगै जोडिएको यो झुपडपट्टी बस्ती अग्ला अपार्टमेन्ट र कार्यालय भवनहरूले घेरिएको छ ।
अग्निशमन सेवा तथा नागरिक सुरक्षा विभागका अनुसार १६ घण्टापछि मात्र आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । साँघुरा गल्ली र अव्यवस्थित संरचनाका कारण आगो निभाउन कठिनाइ भएको थियो ।
रातभर बस्ती जल्दा सो क्षेत्रको आकाश बाक्लो धुवाँले ढाकिएको थियो ।
सन् २०२४ मा एक करोड २० लाख जनसंख्या नाघिसकेको ढाका सयौं झुपडी बस्तीहरूको प्रमुख आश्रयस्थल बनेको छ । ग्रामीण बंगलादेशमा गरिबी, रोजगारीको अभाव तथा प्राकृतिक प्रकोपले पीडितहरूलाई सहरका यस्ता भीडभाड र जोखिमपूर्ण बस्तीहरूमा बसाइँ सर्न बाध्य बनाउने गरेको छ, जहाँ उनीहरूले दैनिक श्रमिक, रिक्सा चालक, घरेलु कामदार र सरसफाइ कर्मचारीका रूपमा गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।
अधिकारीहरूले प्रभावित बासिन्दाको उद्धार, राहत र पुनर्वासमा चाँडो व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिएका छन् ।
