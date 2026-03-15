+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेभियर इन्टरनेशनल : जीवनोपयोगी शिक्षाको उर्बर धरातल

शिक्षा केवल परीक्षा र अंकमा सीमित हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कलेजले विभिन्न अतिरिक्त तथा सह–पाठ्यक्रम क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १८:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेभियर इन्टरनेशनलले करिब दुई दशकदेखि विद्यार्थीलाई जीवनका लागि तयार गर्ने ध्येयसहित गुणस्तरीय शिक्षा र समग्र विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
  • कलेजले कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन र क्याम्ब्रिज ए लेभलसहित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

‘विद्यार्थीलाई जीवनका लागि तयार गर्ने’ ध्येयसहित करिब दुई दशकअघि स्थापना भएको थियो, जेभियर इन्टरनेशनल । यस अवधिमा जेभियरको आयम अरू विस्तार भयो । यसले शैक्षिक नतिजामा मात्र उत्कृष्टता हासिल गरेन कला, साहित्य, खेलकुदमा पनि उत्तिकै उर्बर धरातल निर्माण गर्‍यो।

पढाइका अतिरिक्त जेभियरले विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासमा केन्द्रित सिकाइ पद्धति आत्मसात गर्‍यो । व्यवहारिक जीवनलाई कसरी सहज, सरल र उत्कृष्ट बनाउने भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दियो । अन्ततः शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसँगै समग्र जीवनको स्तरोन्नति नै यसको सार बन्यो ।

कुशल र दूरदर्शी व्यवस्थापन, परिपक्क र समयसापेक्ष शिक्षण, पुग्दो शैक्षिक संशाधन, विद्यार्थीमैत्री वातावरणसँगै यो कलेजले छोटो अवधिमा आफ्नो अलग पहिचान बनायो ।

वर्तमान विश्व बजारले खोज्ने जनशक्ति तयार गर्दै आएको कलेजले विद्यार्थीको ज्ञान, सीपसँगै जीवनशैली पनि उन्नत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ ।

नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, व्यावहारिक सीप र सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत विकास गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै आएको छ । विशेषगरी एसईईपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने मेधावी विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने कलेजहरूमध्ये जेभियर इन्टरनेशनल अग्रपंक्तिमा गनिन्छ ।

कलेजको उल्लेखनीय पक्षमध्ये एक हो– व्यक्तिगत मार्गदर्शन र परामर्श । ‘यहाँ विद्यार्थीलाई केवल रोल नम्बरका रूपमा होइन, व्यक्तिगत क्षमता र सम्भावनासहितको व्यक्तित्वका रूपमा हेरिन्छ’ सीईओ गोपाल भण्डारी भन्छन्, ‘शिक्षकहरूले विषय अध्यापनसँगै मेन्टरको भूमिका निर्वाह गर्दै विद्यार्थीलाई करिअर, नेतृत्व र आत्मविश्वास निर्माणतर्फ प्रेरित गर्छन् ।’

कलेजले आफूलाई केवल डिग्री प्रदान गर्ने संस्था नभई विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने शैक्षिक मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन, आधुनिक सोच र समग्र व्यक्तित्व विकास खोजिरहेका विद्यार्थीका लागि यो कलेज आकर्षक विकल्प बन्न सक्छ ।

शैक्षिक कार्यक्रमको व्यापकता

कलेजले माध्यमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म विविध शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कक्षा ११ र १२ अन्तर्गत विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी तथा कानुन संकायमा अध्ययनको व्यवस्था छ । त्यस्तै, क्याम्ब्रिज ए लेभल कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पारिन्छ ।

स्नातक तहमा बीसीए, बीबीएम, बीबीएस, बीएसडब्लु, बीएससी माइक्रोबायोलोजी, बीएससी इन्भाइरोमेन्टल साइन्स लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्नातकोत्तर तहमा एमबीएसजस्ता कार्यक्रम उपलब्ध छन् । कक्षा ११, १२ तथा ए लेभलको अध्यापन कालोपुलस्थित मुख्य क्याम्पसमा सञ्चालन हुन्छ भने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम बौद्धको टुसालस्थित क्याम्पसबाट सञ्चालन गरिन्छ ।

आधुनिक शिक्षण र प्रविधिमैत्री वातावरण

समयसँगै परिवर्तन हुँदै गएको शिक्षण प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै कलेजले डिजिटल शिक्षण पद्धतिलाई प्राथमिकता दिएको सीईओ गोपाल भण्डारी बताउँछन् ।

आधुनिक प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, डिजिटल कक्षाकोठा, सेमिनार हल तथा प्रविधिमैत्री पूर्वाधारले विद्यार्थीलाई व्यवहारिक सिकाइतर्फ उन्मुख गराउँछन् ।

भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान तथा कम्प्युटर विषयका लागि छुट्टाछुट्टै आधुनिक प्रयोगशाला उपलब्ध हुनु कलेजको अर्को विशेषता हो । यसले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै प्रयोगात्मक अनुभव पनि प्रदान गर्छ ।

अतिरिक्त कार्यक्रममा जोड

शिक्षा केवल परीक्षा र अंकमा सीमित हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कलेजले विभिन्न अतिरिक्त तथा सह–पाठ्यक्रम क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ । खेलकुद, रोबोटिक्स, फोटोग्राफी, वक्तृत्वकला, चित्रकला, संगीत, मोडेल युनाइटेड नेसन्स, गणित ओलम्पियाड, क्लब गतिविधि तथा वार्षिक उत्सवहरूले विद्यार्थीको समग्र व्यक्तित्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

बास्केटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिसजस्ता खेल गतिविधिमा विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रमले नेतृत्व क्षमता, टिमवर्क र सिर्जनशील सोच विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

उत्कृष्ट नतिजा र बढ्दो विश्वास

कलेजले वर्षेनी राम्रो शैक्षिक नतिजा हासिल गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ । ए लेभल र प्लस टु दुवै कार्यक्रममा उल्लेखनीय नतिजाका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकबीच यसको लोकप्रियता बढेको देखिन्छ ।

सुरक्षित र प्रेरणादायी वातावरण

कालोपुलमा अवस्थित क्याम्पस सफा, व्यवस्थित र विद्यार्थीमैत्री वातावरणका लागि परिचित छ । आरामदायी कक्षा, क्याफेटेरिया, विश्राम क्षेत्र, खेल मैदान तथा सुरक्षित वातावरणले विद्यार्थीलाई सहज अनुभूति दिलाउँछ ।

कलेजले शैक्षिक वातावरणसँगै अनुशासन र नैतिक मूल्यमान्यतालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

किन रोज्ने जेभियर इन्टरनेशनल कलेज ?

-गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा

-अनुभवी शिक्षकहरूको टोली

-ए लेभलदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका कार्यक्रम

-व्यक्तिगत परामर्श र विद्यार्थीमैत्री वातावरण

-अतिरिक्त क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता

-आधुनिक पूर्वाधार र प्रयोगशाला सुविधा

-काठमाडौंको सहज पहुँच भएको स्थान

जेभियर इन्टरनेशनल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महासंघ चुनाव : अन्जनको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वैद्य र कोषाध्यक्षमा प्रधानको नाम घोषणा

महासंघ चुनाव : अन्जनको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वैद्य र कोषाध्यक्षमा प्रधानको नाम घोषणा
होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी : साँघुरो कोठामा थुनिएका छन्, ढल मिसिएको पानी खान्छन्

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी : साँघुरो कोठामा थुनिएका छन्, ढल मिसिएको पानी खान्छन्
गुगलद्वारा ‘जेमिनी ३.५ फ्ल्यास’ सहितको नयाँ सर्च इन्जिन र एआई एजेन्ट ‘स्पार्क’ सार्वजनिक

गुगलद्वारा ‘जेमिनी ३.५ फ्ल्यास’ सहितको नयाँ सर्च इन्जिन र एआई एजेन्ट ‘स्पार्क’ सार्वजनिक
धनगढीका मेयर नपुग्दै कुटिएको थियो वडा सदस्यको परिवार, प्रहरीले दिएन पूर्वजानकारी

धनगढीका मेयर नपुग्दै कुटिएको थियो वडा सदस्यको परिवार, प्रहरीले दिएन पूर्वजानकारी
भूमध्यसागरमा सुनामीको उच्च जोखिम

भूमध्यसागरमा सुनामीको उच्च जोखिम
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित