म्याद गुज्रिएको बेकरी बेच्ने बेकर्स क्रिएसनलाई २ लाख बढी जरिबाना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १८:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं खसीबजारस्थित बेकर्स क्रिएसन प्रालिलाई म्याद गुज्रिएका बेकरी बिक्री गरेको पाइएपछि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ।
  • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ङ) अनुसार कसुर गरेको कारण सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) अनुसार कम्पनीलाई तत्काल जरिबाना तिराइएको विभागले जनाएको छ।
  • अनुगमनका क्रममा विभागले अन्य १५ वटा उद्योग तथा फर्महरूलाई कारबाही र निर्देशन जारी गर्दै दुई डेरी उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

७ जेठ, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं खसीबजारमा रहेको बेकर्स क्रिएसन प्रालिलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

बिहीबार अनुगमनका क्रममा उक्त बेकरीले म्याद गुज्रिएका बेकरी बिक्री गरिरहेको भेटिएपछि विभागले नगद जरिबाना तिराएको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको पाइएपछि सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) अनुसार कम्पनीलाई तत्काल जरिबाना तिराइएको विभागले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा विभागले अन्य १५ वटा उद्योग तथा फर्महरूमाथि पनि कारबाही र निर्देशन जारी गरेको छ ।

सूर्यविनायकको जय श्रीकृष्ण डेरी उद्योग र शंखमुलको घिमिरे नमुना डेरीलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातहरू सहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । यस्तै, अन्य १३ वटा फर्महरूलाई विभागले सचेत गराउँदै सामान्य निर्देशन दिएको छ ।

कोटेश्वरको होटल ए वान क्याफेलाई २ लाख ५ हजार जरिबाना

उपभोक्ता ठग्ने तीन पसललाई जरिबाना, २० लाई सामान्य निर्देशन

तीन व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य विभागको ७५ हजार जरिबाना

सिंहदरबारभित्रै म्याद गुज्रिएको दही बिक्री, ‘हाम्रो खाजा घर’ लाई २ लाख जरिबाना

सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न पानी उद्योगीको दौडधुप  

बेस्ट सपिङ सेन्टर र कान्तिपुर क्याफेलाई ४ लाख १० हजार जरिबाना

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

