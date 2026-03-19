कोटेश्वरको होटल ए वान क्याफेलाई २ लाख ५ हजार जरिबाना

वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमन क्रममा होटल ए वान क्याफेले भान्सामा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुहरू प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १४:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं कोटेश्वरस्थित होटल ए वान क्याफे एन्ड भेन्युलाई म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु प्रयोग गरेको भेटिएपछि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ।
  • अनुगमन क्रममा होटलको भान्सामा सिङसुङ डार्क सोया सस, किकुमेन सोया सस र किलोय नामका म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरू ग्राहकलाई खुवाइने परिकार बनाउन प्रयोग भइरहेको पाइएको छ।
  • विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ र ३५ मा रहेका ४४ वटा उद्योग तथा व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरी होटल ए वान बाहेक अन्य ४३ फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं कोटेश्वरस्थित होटल ए वान क्याफे एन्ड भेन्युलाई जरिबाना तिराएको छ ।

विभागले सोमबार गरेको बजार अनुगमन क्रममा उक्त होटलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रतिकूल कार्य गरेको भेटिएपछि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको हो ।

अनुगमन क्रममा होटल ए वान क्याफेले भान्सामा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुहरू प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।

विभागका अनुसार होटलको भान्सामा सिङसुङ डार्क सोया सस, किकुमेन सोया सस र किलोय नामका सामग्रीहरू म्याद गुज्रिएका अवस्थामा भेटिएका थिए । ती सामग्री ग्राहकलाई खुवाइने परिकार बनाउन प्रयोग भइरहेको पाइएको थियो ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरेको भन्दै विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ ९२० को उपदफा (क) बमोजिम उक्त होटललाई तत्कालै २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

विभागले सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका–३२ र ३५ (कोटेश्वर क्षेत्र) मा रहेका विभिन्न ४४ वटा उद्योग तथा व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन क्रममा होटल ए वान बाहेक अन्य ४३ वटा फर्महरूलाई भने सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

सामान्य निर्देशन दिइएका फर्महरूमा विभिन्न फेन्सी स्टोर, मोबाइल पसल, चस्मा घर तथा आँखा क्लिनिक, बेकरी उद्योग र खाजा घर छन् ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जरिबाना वाणिज्य होटल ए वान क्याफे एन्ड भेन्यु
उपभोक्ता ठग्ने तीन पसललाई जरिबाना, २० लाई सामान्य निर्देशन

तीन व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य विभागको ७५ हजार जरिबाना

सिंहदरबारभित्रै म्याद गुज्रिएको दही बिक्री, ‘हाम्रो खाजा घर’ लाई २ लाख जरिबाना

सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न पानी उद्योगीको दौडधुप  

बेस्ट सपिङ सेन्टर र कान्तिपुर क्याफेलाई ४ लाख १० हजार जरिबाना

दोहोरो मूल्य स्टिकर टाँस्ने त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रका ५ होटललाई १४ लाख जरिबाना

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

