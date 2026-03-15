मधेशमा सत्ता समीकरण फेरिँदै : जसपा नेपाल हटाइँदै, एमाले भित्रिँदै

७ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर तीनवटा पार्टीको गठबन्धन सरकार बन्ने भएको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन लागेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा भने कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नै निरन्तर रहनेछन् ।
तीन दल मिलेर सरकार बनाउने सहमति भइसकेको एक नेताले बताए । जसपा नेपाल र जनमतका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नेकपा एमालेबाट आजै एकजना मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी भएको स्रोतले बतायो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4