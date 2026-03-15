महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीन उम्मेदवार मैदानमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि रामचन्द्र संघई, सुरकृष्ण वैद्य र हेमराज ढकालले उम्मेदवारी दिएका छन्।
- कोषाध्यक्ष पदका लागि मनिषलाल प्रधान र अम्बिका प्रसाद पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्।
- निर्वाचन आज साढे ४ बजेबाट सुरु भएर आजै मतगणना हुनेछ।
८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि तीन उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् ।
महासंघका अनुसार आज हुन लागेको निर्वाचनका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको हो । जसमा रामचन्द्र संघई, सुरकृष्ण वैद्य र हेमराज ढकाल रहेका छन् ।
उता, कोषाध्यक्षका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा मनिषलाल प्रधान र अम्बिका प्रसाद पौडेल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । निर्वाचन तालिका अनुसार यी दुई पदका लागि आज साढे ४ बजेबाट मतदान हुनेछ । आजै मतगणना हुनेछ ।
